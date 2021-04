Voici les 100 prénoms québécois les plus originaux de 2020

La liste des prénoms les plus populaires au Québec en 2020 vient tout juste de voir le jour. C'est en parcourant cette liste que nous avons déniché de véritables petites perles. Voici 100 prénoms québécois originaux, pour les parents en quête d'inspiration.

• À lire aussi: Voici les prénoms les plus populaires au Québec [en 2020]

Il y a des prénoms qui, année après année, ne se démodent pas. Depuis peu, on constate des grandes tendances dans les prénoms qui sont donnés aux filles et aux garçons. Si les prénoms Olivia, Alice et Emma sont très appréciées pour une fille, c'est plutôt les prénoms Liam, William et Noah qui ont la cote chez les jeunes garçons.

PRÉNOMS FÉMININS ORIGINAUX

50. ZALIE

49. WILLA

48. VIANA

47. URIELLE

46. VALENCE

45. THESSA

44. TERESSA

43. TALI

42. STELLA

41. SUSIE

40. SOPHIANA

39. SHANNY

38. SCARLETT

37. SASKIA

36. ROSE-AIMEE

35. ROMY

34. RACHELLE

33. PAULA

32. OLLY

31. NORAH

30. NADEE

29. MILA

28. MIELLE

27. MAYLIANE

26. MAELLIE

25. LUNA

24. LOELIE

23. LEXY

22. KASEY

21. JOEY

20. HARMONY

19. GIANNA

18. GISELA

17. GLORIA

16. FLORA

15. FELIXIA

14. EMY-LYNN

13. ESTELLA-ROSE

12. DALYSSA

11. CLAUDELLE

10. CHELSEY

9. CECILIA

8. CATALINA

7. BETHANY

6. AXELLE

5. AUGUST

4. AVAH

3. ANYSSA

2. AIMIE

1. ALY

PRÉNOMS MASCULINS ORIGINAUX

50. ZACKAEL

49. YURI

48. YANNIS

47. WILFRED

46. WALTER

45. VICKTOR

44. TYLEN

43. TYRELL

42. THOMAS-JAMES

41. TROY

40. TREVOR

39. TEDDY

38. TREVOR

37. SKYLER

36. SHAYNE

35. ROYSE

34. ROWAN

33. RICARDO

32. RAYMOND

31. RAFFI

30. PEYTON

29. PATRICE

28. IVAN

27. OCTAVE

26. NOVA

25. NOHAM

24. MALEEK

23. MADOX

22. LUCIEN

21. LEXSON

20. LEVY

19. LENNON

18. KAREL

17. JOMY

16. JOAKIM

15. JANIS

14. HENRICK

13. HAMZA

12. HAIDEN

11. GIOVANNI

10. DONALD

9. DONAVANE

8. DIDIER

7. CLARK

5. CHARLES-ANTOINE

4. BERNARD

3. BORIS

2. ALESSIO

1. ALLAN