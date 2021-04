Voici les prénoms les plus populaires au Québec en 2020

Y a-t-il un baby boom au Québec? Baby boom ou pas, les parents québécois ont choisi de nommer leur fille Olivia et leur garçon Liam, en forte majorité. C'est ce que nous révèle le palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2020, publié par Retraite Québec.

Tant au Québec qu'au Canada, le prénom féminin Olivia se retrouve en tête de liste pour l'année 2020. Seulement pour la province, ce sont 543 filles qui ont reçu ce joli prénom d'origine latine. Les prénoms Alice, Emma, Charlie et Charlotte ont aussi la cote.

Le très populaire prénom Liam a été donné à 661 garçons québécois en 2020. Lui aussi très populaire au Canada, il se classe au premier rang du palmarès. Les prénoms William, Noah, Thomas et Léo sont toujours très appréciés par les parents d'ici.

Si on se fit à la liste publiée par Retraite Québec l'an passé, les 10 prénoms les plus populaires au Québec restent les mêmes. On remarque toutefois que le prénom Alicie a pris une longueur d'avance sur le prénom Emma et que le prénom Noah se hisse maintenant au troisième rang.

PRÉNOMS FÉMININS LES PLUS POPULAIRES

50. BILLIE

49. LILY

48. MAELIE

47. JASMINE

46. ÉLODIE

45. SARAH

44. SIMONE

43. GABRIELLE

42. ELLIE

41. OCEANE

40. ANNA

39. ELEONORE

38. ALICIA

37. SOPHIA

36. LAURENCE

35. ADÈLE

34. FLAVIE

33. LEXIE

32. ELENA

31. LEONIE

30. CAMILLE

29. ELIZABETH

28. AMELIA

27. OPHELIE

26. JULIA

25. JEANNE

24. RAPHAELLE

23. JADE

22. MAEVA

21. SOPHIA

20. MILA

19. EVA

18. JULIETTE

17. MIA

16. VICTORIA

15. ROSE

14. ROSALIE

13. CHLOE

12. BEATRICE

11. ZOE

10. CLARA

9. ROMY

8. LIVIA

7. FLORENCE

6. LEA

5. CHARLOTTE

4. CHARLIE

3. EMMA

2. ALICE

1. OLIVIA

PRÉNOMS MASCULINS LES PLUS POPULAIRES

50. LEONARD

49. LUDOVIC

48. HUBERT

47. JACK

46. ZACHARY

45. MAYSON

44. XAVIER

43. MATHIS

42. ELOI

41. ELI

40. MATEO

39. THEODORE

38. JACKSON

37. LOIC

36. LUCAS

35. ETHAN

34. LAURENT

33. JULES

32. ZACK

31. GABRIEL

30. MILAN

29. HENRI

28. JAYDEN

27. NOLAN

26. OLIVIER

25. ANTOINE

24. ADAM

23. ELLIOT

22. SAMUEL

21. BENJAMIN

20. THEO

19. JAMES

18. VICTOR

17. ALEXIS

16. CHARLES

15. ARNAUD

14. RAPHAEL

13. LOUIS

12. ÉMILE

11. FELIX

10. ARTHUR

9. JACOB

8. LOGAN

7. EDOUARD

6. NATHAN

5. LEO

4. THOMAS

3. NOAH

2. WILLIAM

1. LIAM

Pour consulter la liste des 100 prénoms les plus populaires, visitez Retraite Québec.