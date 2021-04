8 façons simples d’aider la planète au quotidien

En collaboration avec

En ce Jour de la Terre, on se demande tous de quelle façon on peut améliorer le sort de notre planète. Bien que le défi semble grand, chaque petit geste compte, que ce soit faire son potager ou simplement recycler sa capsule de café Nespresso.

En changeant ces 8 habitudes quotidiennes, vous pourrez facilement donner un coup de pouce à la planète.

1. Réduire votre consommation de viande

Ce n’est plus un secret pour personne, la consommation de viande est responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour faire votre part, pourquoi ne pas cuisiner une ou deux nouvelles recettes végétariennes par semaine? Vous verrez qu’il existe plusieurs aliments savoureux à base de plantes qui sont faciles à inclure dans votre menu!

2. Composter

De plus en plus de municipalités au Québec offrent le service de compostage, alors n’hésitez surtout pas à utiliser le bac à cet effet. Le pain, le riz, les fruits et les légumes, les coquilles d’œufs ne sont que quelques-uns des éléments qui peuvent prendre la direction du bac à compost. Vous constaterez rapidement que vous aurez moins de déchets à la poubelle, ce qui égale à moins de rebuts aux sites d’enfouissement!

3. Recycler vos capsules de café Nespresso

Rien de plus facile que de recycler vos capsules de café Nespresso pour aider la planète. Fabriquée en aluminium, un matériau qui permet de maintenir la qualité et la fraîcheur du café, la capsule est recyclable et évite la surutilisation d’emballage. Depuis 2020, Nespresso offre sur le marché des capsules faites à 80 % d’aluminium recyclé! Votre capsule de café préféré a ainsi plusieurs vies et vous permet de faire votre part pour l’environnement, tout en sirotant votre breuvage matinal.

Pour vous assurer de bien recycler vos capsules, suivez ces quelques étapes:

Déposez la capsule utilisée dans un sac vert. Une fois le sac rempli, mettez-le dans le bac de recyclage vert. Nespresso s’occupe ensuite du reste avec des partenaires comme RECYC-QUÉBEC et le centre de tri Tricentris.

4. Faire votre propre potager

Ferez-vous un potager maison cette année? Il n’y a rien de plus frais et savoureux que d’avoir accès à ses propres fines herbes, fleurs et légumes en tout temps pendant la belle saison. Que ce soit dans un bac sur votre balcon ou directement dans votre cour arrière, votre potager vous permettra d’économiser sur vos achats à l’épicerie.

5. Ramasser un déchet par jour

Lors de votre marche quotidienne, prenez quelques secondes de votre temps pour ramasser un déchet qui se trouve sur votre chemin. Votre ville sera ainsi un peu plus propre et agréable à parcourir!

6. Louer ou emprunter

Inutile d’acheter un objet dont vous n’aurez besoin qu’à quelques reprises dans l’année! Privilégiez plutôt la location ou encore empruntez l’objet convoité à un ami ou un voisin. Cela vous évitera de surconsommer, en plus d’être économique!

7. Apporter votre bouteille d’eau

Boire de l’eau quotidiennement, c’est important! Assurez-vous de toujours avoir avec vous votre bouteille d’eau réutilisable que vous pourrez simplement remplir au robinet ou dans un abreuvoir, au lieu d’acheter une bouteille en plastique.

8. Se déplacer autrement

Les beaux jours sont devant nous, alors pourquoi ne pas troquer la voiture pour le vélo, la marche ou même la trottinette? Vous éviterez ainsi d’être coincé dans les embouteillages, ferez de l’exercice et sauverez petit à petit la planète en réduisant les émissions de gaz à effet de serre émis par votre véhicule.

Chaque année, le Jour de la Terre est un rappel que notre planète a besoin de notre aide et qu’il faut, plus que tout, passer à l’action. Faites votre bout de chemin en changeant quelques-unes de vos habitudes quotidiennes. Nespresso vous encourage à prendre part au mouvement en débutant chaque journée du bon pied grâce au recyclage de vos capsules de café Nespresso.