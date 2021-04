ENTREVUE: Bryan Audet anime le balado de Star Académie «Emmène-moi partout!»

ENTREVUE - Bryan Audet anime notamment le balado Emmène-moi partout!, qui présente l’univers d’artistes gravitant autour de l’Académie. On en parle avec lui et on prend également des nouvelles de ses autres projets.

Bryan Audet anime le balado de Star Académie «Emmène-moi partout!»

Bryan Audet anime le balado Emmène-moi partout! ,produit par Déferlantes sur QUB radio. En tout, les 12 épisodes mettent en vedette des personnalités qu'on a pu voir dans Star Académie, dont Marc Séguin, Ariane Moffatt, Fouki, Koriass, Grégory Charles, Yannick Nézet-Séguin, Mario Pelchat, Sarahmée, Gregory Charles, Charlotte Cardin et Louis-Jean Cormier.

On en parle davantage avec lui et on prend de ses nouvelles.