SPCA de Montréal : Clyde et Rosie se cherchent des familles

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

La SPCA ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, l'organisme cherche un foyer à deux animaux : Clyde et Rosie.

ADOPTER UN ANIMAL

Clyde cherche sa Bonnie

Clyde est un super lapin stérilisé de seulement 5 mois. Il cherche une famille ayant déjà une lapine stérilisée, qui pourra lui tenir compagnie. Attachant, joueur et très curieux, notre lapineau adore piquer des courses folles, ponctuées de petits sauts de bonheur appelés « binkies », quand il se trouve en liberté dans la maison. Clyde a l’habitude de suivre ses humains partout, car il adore leur présence. Comme il a une « tête de lion », il aura besoin d’un petit coup de pouce pour entretenir sa crinière. Clyde connaît déjà les bonnes manières et gruge donc les jouets qui lui sont destinés.

La jolie Rosie

Âgée de 5 ans, la belle Rosie attend présentement sa famille adoptive dans le confort de son foyer d’accueil. Bien qu’elle y soit traitée aux petits oignons, cette charmante chatte a très hâte de s’installer quelque part pour de bon. Rosie adore faire la conversation avec ses humains favoris et elle ne se gêne pas pour demander des caresses en miaulant. Comme cette minette supporte mal le changement, qui la rend anxieuse, elle cherche une famille expérimentée composée uniquement d’adultes et qui connaît le langage corporel des chats. Rosie étant une vraie reine dans son environnement, elle doit être le seul animal de la maison. Une fois en confiance, elle adore sauter sur les genoux de ses gardiens pour se faire caresser. Vous verrez : elle débordera d’énergie une fois acclimatée à son nouveau milieu de vie. Rosie a besoin de temps pour être apprivoisée, mais elle vous sera à jamais reconnaissante d’avoir été patient avec elle!

Pour adopter

Si vous êtes intéressé par Clyde ou Rosie, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de l’animal désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Veuillez noter que la SPCA reçoit actuellement un très fort volume de demandes d’adoption et que celles-ci sont traitées en ordre d’arrivée. Malheureusement, la SPCA ne pourra pas répondre à toutes les demandes reçues.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!