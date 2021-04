ENTREVUE: Corneille, à l'animation d'un tout premier talk-show

ENTREVUE - Corneille anime le nouveau talk-show musical Corneille Remixe sur WhiteBox Play.

Corneille, à l'animation d'un tout premier talk-show

Corneille anime la nouvelle série de six émissions musicales Corneille Remixe, consacrée à la chanson d’ici; un projet qu’il a lui-même imaginé et dont il rêvait depuis longtemps.

En plus d’échanger avec ses invités sur la musique, Corneille leur présente sa relecture de deux de leurs plus grands succès. Des hits réarrangés avec la complicité de son directeur musical Alexandre Paquette, teintés de soul et de rythm and blues. Les artistes ne savent pas du tout ce que Corneille va faire de leur chanson, ils le découvrent le jour du tournage et doivent les interpréter.

Chaque émission met aussi en lumière un artiste émergent à découvrir qui présente une de ses chansons et qui se joint à la discussion. On parle de ce nouveau projet avec lui et on prend de ses nouvelles.