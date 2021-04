3 coups de cœur de Philippe

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc de la vallée du Rhône aussi parfumé que caressant

Côtes du Rhône 2019

Les Pious - Rémi Pouizin

Rhône - France

Code : 14512795

Prix : 17,80 $

Disponibilités : 130 bouteilles et 114 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des poissons panés, du poulet frit, des cubes de fromage parmesan...

Cette jolie cuvée rhodanienne aurait pu coûter 3-4 dollars de plus la bouteille et je ne m'en serais même pas plaint... L'assemblage de clairette, de grenache blanc et de viognier offre ici un blanc aux notes de fruits à chair blanche ainsi qu'une bouche ronde, enveloppante et juste assez volumineuse pour effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Profitez de ses charmantes vertus en le dégustant au courant des 2 à 3 années à venir.

2- Un rassasiant, élégant et fort épatant pinot noir américain à facture tout à fait modeste

Pinot Noir 2019

Underwood

Oregon - États-Unis

Code : 13946102

Prix : 20,90 $

Disponibilités : 126 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un poulet entier BBQ, une belle pièce de saumon, des côtelettes de porc...

Quelle belle surprise nous avons eu se servant un verre de ce pinot de l'Oregon en début de semaine! Un rouge à la fois désaltérant, juteux, glissant et d'une fraicheur gustative exquise. J'ai rarement goûté un aussi réussi pinot noir à 20-21 $ et c'est maintenant à vous d'en profiter! Deux fois bravo au domaine qui l'a mis en bouteille! Ne l'oubliez pas plus de 2 à 3 ans dans votre réserve, car ce n'est quand même pas un «grand cru» bourguignon.

3- Tout simplement le meilleur vin rouge que nous avons dégusté cette semaine avec Mathieu, mon précieux collaborateur

Langhe 2019

Nebbiolo - Borgogno

Piémont - Italie

Code : 13551426

Prix : 29,85 $

Disponibilités : 88 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : des cannellonis au confit de canard, des ris de veau braisés, un risotto à l'huile de truffe...

Il y a environ 2 ans, nous avions salué le millésime 2016 de ce petit bijou piémontais. Le 2019 revient en grande forme et offre un fruité encore plus abondant ainsi qu'une impeccable précision gustative. Un 100 % nebbiolo qui a des airs de Barolo sans toutefois avoir la «grosse facture» qui suit derrière. C'est à la fois léger et goûteux, frais et présent, coulant et tout en saveur... Un cru qui vaut entièrement ses 30 huards. Je n'aurais aucune crainte à l'oublier un bon 6 à 7 ans en cave.