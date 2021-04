Herbes de pampa: 5 boutiques où s'en procurer

Si vous aimez rêvasser sur Pinterest, à la recherche d'inspiration déco pour rendre votre nid d'amour encore plus douillet et tendance, vous avez probablement remarqué que les herbes de pampas ont la cote ces temps-ci.

Se mariant parfaitement au décor boho et chic, c’est l’accessoire parfait pour donner élégance et chaleur à votre espace.

Voici donc 5 adresses d’ici où acheter les herbes de pampa.

1. Le fleuriste Le Jardin de Mathilde

Reconnu pour ses fleurs séchées, le fleuriste Le Jardin de Mathilde propose une panoplie de produits pour enjoliver votre espace comme les feuilles de palmier séchées, du blé séché blanchi, des bouquets de lavande séchés... Et évidemment, vous pouvez vous y acheter des bouquets de pampas! Leur couleur blanc-crème se fond à n’importe quel décor. À noter qu’on offre aussi le service de livraison.

*Le fleuriste est situé au 4507 Avenue de Lorimier ou 2619 rue Masson à Montréal

2. La boutique en ligne Mela Pampas Grass Decor

Pour l’instant, c’est uniquement sur Instagram que l’on peut commander les nombreuses variétés des herbes de pampa de la boutique en ligne Mela Pampas Grass Decor. La propriétaire est d’origine colombienne et se souvient des nombreux voyages, où elle recueillait ces herbes dans les vastes champs. Parmi les couleurs, vous pouvez choisir le blanc, le beige, le brun doré et le gris taupe. Une collection de vases et de pampas artificielle est également disponible.

Achetez ici.

3. La boutique de déco Pampas Style

La boutique de déco intérieur vend plusieurs articles de décoration intérieure tels que des chandelles, des vases, des sous-plats, des lanternes et plus encore. Pour les fanatiques de pampas, vous pouvez mettre la main sur la magnifique couronne que l’on peut accrocher sur le mur ou si vous préférez les bouquets, c’est là que l’on trouve les pampas de couleur rose pour une touche romantique ou de couleur verte pour une touche tropicale. Original, non ?!

*Le showroom est situé au 4529 avenue Clark, suite 305, Montréal

Achetez ici.

4. Le fleuriste en ligne Luxe B Pampas Grass

Du côté canadien, la boutique en ligne Luxe B Pampas Grass présente une grande variété de types de pampas, de taille normale à géant, allant de couleur naturelle au blanc décoloré, passant par le rose et d'autres couleurs pimpantes. La propriétaire qui est originaire de la Nouvelle-Écosse a passé plus de dix ans en Californie et est tombée sous le charme de la beauté naturelle des champs d’herbes de Pampas. Les tiges de pampa sont emballées à la main et sont livrées directement à votre porte.

Achetez ici.

5. Il était une fleur

Situé à Trois-Rivières, le fleuriste et boutique en ligne Il était une fleur est un incontournable de la région. Sur ce, en pleine pandémie, la boutique a fermé ses portes, mais met à la disposition des clients une boutique en ligne et propose un service de livraison partout au Québec. Vous pouvez donc acheter sur le web les différents types de pampas grass : longs, courts, géants ou bleach. Les propriétaires ont aussi opté pour des tons monochromes naturels, comme du blanc, du beige et du brun.

Achetez ici.