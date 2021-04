LIVRE

«On m’a volé ma famille»: Johanne Durocher raconte l'histoire de sa fille et ses petits enfants captifs en Arabie saoudite

Depuis 15 ans, Johanne Durocher se bat pour rapatrier sa fille, Nathalie, et ses 4 petits enfants (Nathalie, Samir, Abdullah, Sarah et Fowaz) qui sont captifs d’un mari violent en Arabie Saoudite. Elle publie le livre On m’a volé ma famille : Ma fille et mes petits-enfants captifs en Arabie saoudite qui raconte son combat.