ENTREVUE - Laurence Jalbert a récemment révélé avoir été victime de violence conjugale.

Violence conjugale: Laurence Jalbert se confie

Dans un puissant texte intitulé «Des cuillères dans le congélateur», publié sur sa page Facebook, Laurence Jalbert a révélé avoir été victime de violence conjugale pendant des années. Pendant plus de 10 ans, elle a été la cible d'assauts psychologiques et verbaux, de manipulation, d'insultes et de méchanceté de la part d'un conjoint de qui elle est maintenant séparée. Elle s'ouvre maintenant dans l'espoir d'inspirer et d'aider d'autres femmes.