La première baleine noire est arrivée dans le Saint-Laurent

Les premières baleines noires de l'Atlantique Nord ont fait leur apparition dans le golfe du Saint-Laurent, ce week-end.

Pêches et Océans Canada a annoncé sur son fil Twitter avoir repéré les premières baleines noires de l'Atlantique Nord dans les eaux du Canada. Des mesures de pêche ont aussitôt été déployées pour protéger ces majestueux mammifères durant leur séjour chez nous.

❗Repérées : les baleines noires de l'Atlantique Nord sont officiellement de retour dans les eaux du 🇨🇦. Nos mesures de pêche 2021 sont en place pour aider à protéger ces baleines pour la durée de leur séjour au Canada. https://t.co/Ryb3xkLA5Y pic.twitter.com/yy4yL9Zjuv — Pêches et Océans (@PechesOceansCAN) April 26, 2021

Cette espèce de baleine longévive, dont la reproduction est lente, est en voie de disparition depuis plus de 40 ans. Presque disparue de la surface de la Terre en raison de la chasse commerciale, cette espèce de baleines noires est maintenant protégée par le gouvernement du Canada.

Le pays dispose d’un ensemble de mesures et d’initiatives liées aux pêches. Par exemple, lorsqu'une baleine noire est aperçue au large de la côte, Pêches et Océans Canada définit une zone d'environ 2000 km2, qui sera fermée à la pêche aux engins fixes non surveillés, y compris la pêche au homard et au crabe, et ce, pendant une période de 15 jours.

Ces mesures proactives ont permis à la population de baleines noires de l'Atlantique Nord de croître de 2,4% par année, depuis 1990. L'an dernier, aucune mortalité de baleines noires n'a été enregistrée dans nos eaux.

La baleine noire en bref