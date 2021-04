Si on s'aimait: Est-il important de partager les mêmes passions en couple?

SI ON S'AIMAIT - La sexologue Louise Sigouin, que l'on peut voir dans l'émission Si on s'aimait, nous explique l'importance des intérêts communs en couple.

Est-il important de partager les mêmes passions en couple?

On continue de voir évoluer les couples dans l'émission Si on s'aimait. Alors que certains font fasse à des défis, d'autres, comme Sébastien et Garbiel semblent s'ouvrir à l'autre et bien communiquer. Comme on pourra le voir dans les prochains épisode et selon Louise Sigouin, il n'est pas nécéssaire d'avoir les mêmes passions que notre partenaire. Il est toutefois primordial de savoir s'intéresser à l'autre lorsqu'il nous partage ses passions.

Elle nous en parle davantage et nous donne quelques conseils amoureux.