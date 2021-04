Fourmis dans la maison : comment s'en débarrasser?

Au printemps, tout particulièrement, les invasions de fourmis dans les maisons peuvent devenir un problème persistant, selon Harold Leavey, spécialiste en gestion de parasite au Québec.

Chaque espèce vivante, y compris la fourmi, a sa raison d'être. Elle permet à l'écosystème de survivre. À proprement parler, les fourmis ne sont pas dangereuses, mais il est possible qu'elles deviennent incommodantes si elles s'invitent dans la maison.

Quels sont les types de fourmis qu'on peut retrouver dans la maison?

Au Québec, il existe deux grands types de fourmis, qui ont l'habitude de s'immiscer dans les maisons. La plus répandue, mais aussi la moins nocive, est la fourmi commune. Elle est de petite taille et de couleur brune ou noire. Comme son rôle est d'aéré le sol, on la retrouve le plus souvent entre les fissures des pavés.

L'autre type de fourmi, aussi très répandu au Québec, est la charpentière. Cette dernière est de grosseur plus imposante que son acolyte. Elle est généralement noire, mais elle peut aussi être tachetée noire et rouge. Comme son rôle est de décomposer le bois-pourri, on la retrouve dans du bois humide, qui est en décomposition.

Quelle est la signification des fourmis dans la maison?

La raison principale pour laquelle une fourmi entre dans une maison, c'est pour y chercher de la nourriture. C'est autant le cas pour les fourmis communes que les fourmis charpentières. Pour éviter qu'elles ne soient attirées par la nourriture, il faut s'assurer d'entretenir la maison, en prenant soin d'avoir une saine gestion des poubelles.

Comment se débarrasser des fourmis communes?

Selon Harold Leavey, les fourmis communes vont commencer à faire leur entrée dans nos maisons dans les deux prochaines semaines, avec l'arrivée du beau temps. Elles pourront être attirées par la nourriture dans la maison.

Pour se débarrasser de ce type de fourmis, l'expert recommande de traiter le pourtour de la maison et des arbres, les objets qui sont situés aux sols ainsi que le pavé avec un produit efficace, qu'on retrouve dans n'importe quelle quincaillerie. Selon lui, l'une des méthodes les plus sécuritaires est de se procurer un appât. Cette façon de faire, qui est moins nocive pour l'environnement et pour l'humain, permet aux fourmis d'amener le produit directement dans le nid.

Une autre solution est de revoir l'aménagement de son terrain, en installant le pavé plus loin de la maison.

Comment se débarrasser des fourmis charpentières?

Les fourmis charpentières sont plus difficiles à exterminer, car elles sont plus difficiles à identifier. Ce sont seulement 5% des fourmis charpentières qui sortent du nid. Seules les ouvrières nourricières sortent du nid pour aller chercher de la nourriture.

Même si nous ne les apercevons pas nécessairement, elles sont souvent en très grand nombre. Après 3 à 4 ans, un seul nid peut contenir des milliers de fourmis. Pour loger toutes les fourmis, la reine les relocalise dans des nids satellites, souvent à proximité du sien. Donc, même si vous pensez avoir trouvé un nid, il y en a peut-être d'autres qui sont situés tout près.

Selon l'expert en gestion de parasite, quand elles rentrent dans la maison, c’est qu’il y a un problème d’infiltration d’eau, car la reine cherche un endroit humide pour s'installer. Au printemps, il faut donc faire le tour de la maison pour s'assurer que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de fissures près des fenêtres où l'eau aurait plus s'infiltrer et qu'il n'y a pas d'arbres ou des racines pourris sur le terrain.

Harold Leavey suggère d'être à l'affût! Car, pour les raisons expliquées plus haut, il est plus facile d'éliminer soi-même des fourmis charpentières si elles viennent juste de s'y installer. Dans le cas contraire, il faudra faire appel à un professionnel.