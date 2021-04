ENTREVUE: Laurent Paquin prépare l'album «Et faire comme si»

ENTREVUE - Nous avons souvent reçu Laurent Paquin, l'humoriste. Mais aujourd'hui, c'est avec l'auteur-compositeur-interprète qu'on s'entretient.

Laurent Paquin prépare l'album Et faire comme si

La pandémie a donné à Laurent Paquin l’opportunité de concrétiser un rêve de longue date! Il a créé, à titre d’auteur, compositeur, interprète et producteur, un premier album pop adulte contemporain, avec des touches acoustique folk et country, dont la sortie est prévue à l’automne 2021.

Dans son premier extrait Et faire comme si, sur une mélodie de guitare et de piano, il nous chante que même si ça va mal, il faut continuer à avancer et faire semblant que tout va bien.

Avec cet album, il se permet de s’éloigner de l’humour et de montrer une autre facette de lui, un côté plus sombre, que les gens ne lui connaissent pas; on découvre un Laurent différent! On en parle davantage avec lui.