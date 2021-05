Selon une étude, les meilleurs orgasmes surviennent à cet âge-là

Bien qu'il n'y ait pas d'âge pour atteindre l'orgasme, il semblerait que les femmes ressentiraient plus de sensations à une certaine période de leur vie.

Une étude, réalisée par Naturel Cycle, a invité plus de 2 600 femmes à répondre à un questionnaire sur leur vie sexuelle. Pour établir les résultats, les experts ont répartie les répondantes selont trois groupes d'âge : 23 ans et moins, entre 24 et 35 ans, 36 ans et plus.

Plus les femmes se disent satisfaites de leur corps, plus elles ont des rapports sexuels satisfaisants. Une corrélation évidente entre l'estime personnelle et la vie sexuelle a donc été établie.

Selon les résultats du sondage, il semblerait que 80% des femmes de plus de 36 ans se disent satisfaites de leur apparence physique, contrairement à 40% pour les femmes âgées entre 24 et 35 ans. Une très forte majorité des femmes de plus de 36 ans ont avoué qu'elles avaient eu au moins un rapport sexuel satisfaisant au cours des dernières semaines.

C'est tout près de 60% des femmes de cette même tranche d'âge qui ont avoué avoir eu un orgasme satisfaisant au cours de cet ébat sexuel. Seulement 50% des femmes de 23 ans et moins disent avoir eu un orgasme.

Donc, tout porte à croire que les femmes ressentent des sensations plus intenses dès la mi-trentaine.