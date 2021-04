Un condo lumineux au décor pastel

Les tons pastel créent une atmosphère légère et gaie dans ce condo lumineux et spacieux, parfait pour le quotidien d’une jeune famille.

Après avoir vécu une séparation, puis subi un fâcheux dégât d’eau, la propriétaire a décidé de rénover son appartement. Elle avait en tête de se réapproprier son espace en misant sur la couleur rose, question de chasser la grisaille. «J’aime les objets et les teintes funky, j’avais envie d’un décor lumineux, féminin et gai. Pour m’aider, j’ai fait appel à la designer Maude Coudé, de Renard Flare, car elle a un sens esthétique qui me plaît. On aime les mêmes choses!» s’exclame la proprio.

La designer a pu se permettre de laisser libre cours à sa créativité et d’utiliser les teintes pastel, qu’elle affectionne. «Pour tempérer l’éclat du rose et du menthe, j’ai privilégié des lignes droites et sobres, des matières authentiques et des touches de noir intemporelles», indique-t-elle.

L'entrée

Dans le vestibule, qui a été agrandi pour en améliorer la fonctionnalité, le carrelage en marbre posé en chevrons et les objets décoratifs donnent le ton: il règne dans l’appartement cette ambiance un peu rétro tout en douceur. Les murs peints en blanc et les rangements discrets réalisés sur mesure laissent l’espace clair et épuré.

Aménagement Maude Coudé, designer, Renard Flare • Rangement Cogen Ébénisterie • Carrelage en marbre Céragrès • Luminaire West Elm

Le salon

Le papier peint fleuri a été le point de départ de la déco. «Il est tombé dans l’œil de la propriétaire, et je m’en suis inspirée pour tout l’aménagement», dit Maude Coudé. Elle a suggéré un canapé Mid-Century en velours dont la teinte bleue a été puisée dans le revêtement mural.

À côté, un meuble ancien déniché dans une vente-débarras apporte une note de bois chaleureuse. Les autres éléments viennent brouiller les pistes quant au style du décor: les nombreuses plantes en pots, le portrait au fusain, qui évoque le père de la propriétaire, le pouf en cuir et le tapis marocains forment un assemblage de couleurs, de textures et de formes parfaitement réussi dans cette pièce à la fois chic et relax.

Canapé et suspension West Elm • Papier peint et rideaux Anthropologie • Tapis Baba Souk

La salle à manger

Le rez-de-chaussée a été décloisonné lors des rénovations de façon à créer une aire ouverte intégrant la salle à manger. La table Tulip avec plateau de marbre et piètement en aluminium est entourée de six chaises solides de type Windsor. Le tout est invitant et facile d’entretien.

On remarque les charmants rideaux en coton à franges et la suspension moderne, assortis à ceux du salon, dans une volonté de cohérence.

Table Wazo Furniture • Suspension West Elm

Le coin-repas

Accueillante et confortable avec son revêtement en velours jaune doré, la banquette est le lieu de rassemblement pour les déjeuners et les activités de bricolage.

Quand on veut construire un environnement qui nous fait du bien, il ne faut pas hésiter à choisir une couleur qui nous inspire, même si elle nous semble audacieuse. Pour être certain qu’on ne s’en lassera pas, Maude Coudé conseille de la choisir avec son cœur, tout en soulignant que «les nuances dans lesquelles on a envie de vivre ne sont pas nécessairement nos couleurs favorites, et elles n’ont pas besoin d’être à la mode».

Table Must Love Furniture • Chaises Remeub • Banquette Caparelli Rembourrage • Coussins Baba Souk

La cuisine

«Pink is the new black», lance Maude Coudé avec enthousiasme en parlant de la teinte des armoires en stratifié. «C’est une nuance qui rend de bonne humeur et avec laquelle il est très agréable de construire un décor.» En version pâle, un rose saumoné comme celui-ci remplace facilement les neutres habituels, comme le beige ou le blanc.

Pour en faire ressortir toute la douceur, la designer a introduit quelques accessoires d’un rose plus soutenu et de la quincaillerie dorée. Les tablettes en bois, les chevrons délicats du dosseret, le quartz à effet marbre des comptoirs et les suspensions faites à la main par l’artiste textile Annie Legault composent un décor absolument ravissant.

Armoires Cogen Ébénisterie • Comptoirs, céramique du dosseret et robinet Céragrès • Chaises de comptoir Must Société • Suspensions d’Annie Legault Amulette

L'escalier

Dans un souci de simplifier l’espace, on a revu le look de l’escalier qui mène au sous-sol. Les barreaux de la nouvelle rampe en fer forgé sont plantés directement dans le parquet.

Le petit pan de mur libre a fourni l’occasion de créer une jolie composition déco: un meuble à tiroir accueille quelques objets reprenant la tonalité vedette du condo.

La chambre principale

«Ce sont des teintes qui favorisent le repos», dit la designer Maude Coudé, en parlant de la palette de nuances pâles de la chambre à coucher. «Comme la propriétaire est une entrepreneure très occupée, l’objectif était de créer un lieu paisible et romantique où se ressourcer.»

Parmi les belles idées: la tablette murale peinte en rose, où l’occupante peut déposer ses objets déco coups de cœur, le vieux coffre monté sur pieds et l’habillage de lit en ton sur ton, tout en textures et en douceur.

Lit Ikea • Tables de chevet Atelier 111 Déco • Lampes de table EQ3

La salle de bains

Ici encore, l’originalité du décor ne provient pas de matériaux luxueux ni d’un aménagement complexe, mais plutôt du pouvoir vivifiant de la couleur. Sur une toile de fond blanche classique, le mobilier vert menthe instaure une atmosphère invitante et lumineuse.

Les rangements faits sur mesure intègrent discrètement l’ensemble laveuse et sécheuse de petit format.

Meuble-lavabo et rangement intégré Cogen Ébénisterie • Céramique Céragrès