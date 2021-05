10 (très bons) prêts-à-boire pour l'été

Barbecue, camping, pique-nique, fête : cette année encore, les activités extérieures auront une place importante dans notre programmation d’été. Voici 10 prêts-à-boire, qui donnent envie de célébrer l'arrivée de la saison chaude!

Pour limiter la propagation du virus, il vaut mieux apporter sa bouffe et boisson, lors des activités extérieures. Heureusement, plusieurs compagnies d'ici et d'ailleurs se sont mises de la partie pour créer des prêts-à-boire pratiques, qui se glissent en un tour de main dans les glacières.

10 PRÊTS-À-BOIRE POUR L'ÉTÉ

Oshlag Seltzer

Où : dépanneurs et épiceries

Prix : 14,49$ pour 6 x 355ml

La Brasserie québécoise Oshlag se lance dans l'aventure! Pour l'arrivée de la saison chaude, elle nous propose une eau pétillante alcoolisée, qui contient seulement 1 gramme de sucre et 110 calories. L'une de ces trois saveurs gagnera certainement votre coeur : goyave et rhubarbe, citron et gingembre ou mangue et ananas.

Facebook : Oshlag

Prêt-à-boire au Ceasar original de Matt & Steve

Où : SAQ

Prix : 3,55$ / canette

Ce tout nouveau prêt-à-boire débarque au Québec cet été. Ceux qui aiment les sensations (légèrement) fortes seront servis avec ce cocktail Ceasar original, relevé au citron frais, saumure de haricots et herbes épicées. Ce prêt-à-boire canadien est parfait pour les pique-niques improvisés.

Facebook : Matt & Steve's

Prêt-à-boire Mojito Sainte-Marie

Où : SAQ

Prix : 16$ pour 4 x 355 ml

Ce prêt-à-boire québécois arrive juste à temps pour l'été! Ses créateurs ont pris soin d'y ajouter des notes légères, mais distinctives de rhubarbe, de canneberge et de piment de la Jamaïque. Ceux qui sont à la recherche d'un prêt-à-boire plus raffiné seront comblés.

Courtoisie

Prêt-à-boire Truly Baies mélangées

Où : SAQ

Prix : 14,70$ pour 6 x 355 ml

Cette boisson en canette, faite à partir d'eau pétillante, est rehaussée de petits fruits, tels que la framboise, la mûre et la fraise. Ce prêt-à-boire contient 100 calories et seulement 1 gramme de sucre (zéro colorant ou édulcorant artificiel). Il est parfait pour ceux qui cherchent une boisson de qualité, qui n'est pas trop sucrée.

Courtoisie

Prêt-à-boire Good fortune

Où : épiceries

Prix : 3,99$ / canette

La saison chaude ne serait pas la même sans une boisson pétillante à base de vin! Ce tout nouveau prêt-à-boire est faible en sucre, en calories et en alcool. Il est conseiller de le servir bien froid lors d’un apéro décontracté et les après-midis entre amis !

Prêt-à-boire Kokomo Cocktail

Où : Métro et IGA

Prix : 10,99$ pour 4 canettes

L’entreprise québécoise Glacier Factory a lancé un cocktail dans la gamme seltzer, faible en calories (seulement 105), faible taux de sucre (5g), sans colorants ni agents de conservations. Il est disponible en quatre saveurs : lime, cerise noire, melon d’eau + concombre et fraise + basilique.

Facebook : Kokomo Cocktail

Prêt-à-boire NÜTRL Québec

Où : Épiceries et dépanneurs

Prix : 14,49$ pour 6 canettes

Les eaux pétillantes alcoolisées Nutrl sont entièrement brassées à Montréal et comprennent plusieurs saveurs intéressantes, comme la lime, le citron ou encore la cerise. Sa version à la vodka (non brassée à Montréal) est disponible à la SAQ, tandis que celle à base de malt, dans les grandes surfaces d’alimentation et petits marchés.

Facebook : NÜTRL Québec

Prêt-à-boire Amermelade Spritz

Où : SAQ

Prix : 13,60$ pour 4 canettes

Pourquoi ne choisir qu’une seule sorte de spritz québécois quand on peut en avoir deux? Le pionnier des apéritifs à spritz au Québec a lui aussi sorti tout récemment sa version en prêt-à boire parfait pour nos pique-niques à 2 mètres de distance.

Facebook : Amermelade

Prêt-à-boire Romeo's Gin Spritz

Où : SAQ

Prix : 14,80$ pour 4 canettes

Décidément, le spritz a la cote encore cette année! Cette fois, il s’amalgame au gin Romeo’s pour créer un spritz prêt-à-boire à l’orange sanguine et à la rhubarbe, parfait pour l’été! La compagnie offre également deux autres prêt-à-boire : le Gin-Fizz et le Gin-Tonic classiques, les deux sont offerts à la SAQ.

Facebook : romeo's gin

White Claw, Hard Seltzer

Où : SAQ, épiceries et dépanneurs

Prix : 14,40$ / 6 canettes

Très aimés, les prêts-à-boire White Claw Hard Seltzer sont arômatisés avec des saveurs naturelles de fruits, comme la cerise, le melon d'eau, le pamplemousse rose, la mangue et la lime. C'est une vague de fraîcheur pour les après-midis d'été.

Boisson RISE kombucha

Où : magasins naturels et dépanneurs

Prix : 3,99$ / canette

RISE Kombucha propose maintenant deux nouvelles boissons rafraichissantes, qui arrivent juste à temps pour l'été. Offert en 2 saveurs différentes, soit lime & matcha ou pêche & mangue, il s'agit d'une délicieuse option de remplacement aux boissons alcoolisées.

Boisson Mieux-être Kombucha

Où : Métro

Prix : 3,49$ / canette

Les kombuchas Mieux-être Biologique, faits à partir d’ingrédients naturels et 100 % biologiques, sont remplis de propriétés antioxydantes. Comme ces prêts-à-boire sont légèrement effervescents, ils sont une option très intéressante pour ceux qui ne boivent pas d'alcool.