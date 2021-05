Jardins de Métis : 5 nouvelles expositions à voir cet été

Situés aux abords du fleuve Saint-Laurent, le long de la route 132, les Jardins de Métis nous font voyager, chaque été. Voici, en un clin d'oeil, 5 magnifiques espaces verts à découvrir.

C'est plus de 3000 espèces de plantes, réparties à travers une quarantaine de jardins, qui composent les Jardins de Métis. Depuis maintenant 60 ans, le domaine bonifie ses parcours archéologiques, historiques et horticoles, notamment grâce au Festival international de jardins.

Cette année, les Jardins de Métis ont reçu pas moins de 160 propositions, provenant d'une vingtaine de pays à travers le monde. Parmi eux, cinq d’architectes ou architectes paysagistes ont attiré l'attention du jury, par l'originalité de leurs installations vertes.

5 NOUVELLES EXPOS DES JARDINS DE MÉTIS

Hässja

Créateur : Emil Bäckström, architecte Stockholm

Description : Cette nouvelle installation est un abri confectionné de brindilles, qui protège les visiteurs du monde extérieur. Haïssja rappelle l'importance de revenir aux méthodes de cultures traditionnelles, particulièrement en ces temps difficiles.

Porte-bonheur

Créateurs : David Bonnard, architecte DE-HMONP, Laura Giuliani, paysagiste, Amélie Viale, artiste plasticienne

Description : Cette toute nouvelle exposition des Jardins de Métis propose de nous réapproprier la nature et l'envie de jouer dehors, après plus d'un an en confinement. La porte a été l'élément qui nous a séparé du reste du monde pendant de longs mois, mais elle nous permet maintenant de nous émanciper.

Bonheur plat

Créateurs : Céline Arnaudeau, designer multidisciplinaire, Marc-Antoine Goyette, designer et charpentier traditionnel

Description : Le projet Bonheur plat, réalisé par des créateurs québécois, a reçu une mention spéciale du jury. Cette installation permet d’accéder au sublime, alors que l’environnement est subtilement altéré par une succession de panneaux de verre autoportants.

Miroirs acoustiques

Créateurs : Emmanuelle Loslier, architecte paysagiste, Camille Zaroubi, architecte paysagiste

Description : Le miroir acoustique est un dispositif qui permet de réfléchir les ondes sonores. Lorsque le visiteur se trouve au point focal, l’ensemble de l’univers acoustique est concentré, créant l’illusion qu’il se trouve à proximité des différents éléments d’où émanent les sons.

Open space

Créateurs : legaga [Gabriel Lemelin, Francis Gaignard, Sandrine Gaulin, stagiaires en architecture]

Description : Ce lieu ouvert, au sens figuré et littéral, offre une perception différente de la maison. Les murs de cette maison sont ouverts, sur le sol, afin d'offrir une nouvelle dimension : on marche sur les murs, on laisse pendre ses pieds dans la porte, on jase autour de l’escalier, on s’assoit sur la cheminée.

Les Jardins de Métis sont ouverts au public à partir du 29 mai 2021, jusqu'en octobre.