RECETTE: Médaillons de porc gratinés au cheddar et bacon

RECETTE - Essayez cette délicieuse recette facile de Médaillons de porc gratinés au cheddar et bacon, concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Une excellente idée de repas pour toute la famille.

MÉDAILLON DE PORC GRATINÉS AU CHEDDAR ET BACON

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

1 filet de porc du Québec

30 ml (2 c. à table) huile de canola ou huile d’olive

250 ml (1 tasse) chapelure panko

250 ml (1 tasse) cheddar fort, râpé

250 ml (1 tasse) bacon, cuit croustillant et haché

60 ml (4 c. à table) olives vertes dénoyautées, hachées

2 gousses d’ail, hachées

5 ml (1 c. à thé) sauce Sriracha

4 tranches de bacon croustillant (pour décoration)

Sel et poivre au goût

L'accompagnement

16 à 24 pommes de terre Grelot, bouillies

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) vinaigre balsamique

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, déposer les pommes de terre et à l’aide d’une fourchette, les écraser légèrement, ajouter un filet d’huile d’olive et de vinaigre balsamique, saupoudrer de sel et poivre et laisser cuire au four 25 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 3

Entre temps, tailler le filet de porc en 2 ou 3 segments.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faire saisir les morceaux de filet de porc dans un peu d'huile, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Assaisonner, puis les tailler en médaillons épais de 2’’.

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four, déposer les médaillons de porc.

ÉTAPE 7

Dans un bol, mélanger la chapelure panko, le fromage râpé, le bacon haché, les olives, l’ail et la sauce piquante.

ÉTAPE 8

Sur le dessus des médaillons, répartir le mélange préparé et laisser cuire au four, 8 minutes.

ÉTAPE 9

Puis, passer au gril (broil), 2 minutes.

ÉTAPE 10

Servir les médaillons de porc, accompagnés des pommes de terre préparées, des tranches de bacon croustillant et d’une salade au choix