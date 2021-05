Meubles d’ici: 10 fabricants locaux à découvrir

Vous cherchez une table, un lit ou un divan? Pas de doute, les meubles confectionnés au Québec sont originaux, de qualité et ils traversent le temps.

Encourager l'achat local est toujours une bonne idée et vous recevrez certainement de nombreux compliments de vos invités quand ils verront votre jolie luminaire fabriqué ici.

Voici 10 fabricants de meubles locaux à découvrir!

La compagnie située à Terrebonne ne possède pas de magasin mis à part une petite salle d’exposition à leur usine. Ainsi, ils peuvent vendre au prix coûtant d’un détaillant. L’entreprise utilise aussi des matières premières d’ici pour fabriquer les produits. On aime!

Une entreprise située à Victoriaville et fondée en 1967. Vous aimez le style moderne et contemporain? C’est la place. Leurs spécialités sont les mobiliers de chambre à coucher, les meubles audio-vidéo et tout ce qui se rattache au bureau à la maison. Les designers de Huppé sont reconnus à travers la planète.

Atwater Console | Solid Frosted White Oak with Ribbed drawer front & Blackened steel flat pulls. Publié par Mobilier AMBROZIA sur Samedi 20 mars 2021

Des meubles intemporels et faits à la main à Drummondville. Mobilier Ambrozia conçoit des mobiliers contemporains haut de gamme avec un accent sur l’originalité et des ambiances sur mesure. De plus, ils ont créé une collection de meubles personnalisables en ligne.

Êtes-vous souvent fatigué(e) en travaillant ? Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque jour. Nous avons... Publié par Bestar sur Mardi 16 mars 2021

Bestar fabrique du mobilier moderne fièrement conçu à Lac-Mégantic. Ayant à cœur l’environnement, l’entreprise applique les principes du développement durable et de préservation de l’environnement. Des produits d’une grande qualité au style indémodable.

La simplicité s’exprime par des lignes géométriques et des agencements de matériaux sobres, intemporels. Venant respectivement des domaines du design industriel et du design d’intérieur, l’entreprise accorde une grande importance aux détails d’assemblage et à l’intégration du mobilier dans l’espace.

Directement de Montréal, De Gaspé fabrique des produits simples, de qualité et pensés dans une optique long terme. Il y a un peu de tout pour la maison et il est possible de faire du sur mesure. Mention spéciale à l’entreprise qui plante 50 arbres par meuble acheté sur leur site web.

Fondé en 1988, Mobican développe du mobilier contemporain et scandinave haut de gamme. Pour la fabrication de chambres à coucher, de salles à manger et de meubles pour téléviseur, les collections, entièrement fabriquées à Saint-Jean-sur-Richelieu, sont faites à partir de bois noble.

Si vous aimez le bois, vous serez charmé par les différentes réalisations de cette entreprise montréalaise. Pour un projet de table à manger sur mesure, La Fabrique Allwood en fait sa spécialité!

Ici, du mobilier d’appoint et des accessoires de rangement de qualité, expédiés à plat partout dans le monde. Chaque produit est fabriqué sur commande et dans plusieurs essences de bois, couleurs et dimensions.

Atelier Bussière est un fabricant de meubles et d’objets uniques en pierre naturelle, principalement le marbre et le granit. L’atelier de l’entreprise est situé dans la municipalité de Lac-Drolet dans les Cantons-de-l’Est. Minutieux, précis et créatifs.

Pour connaître tous les fabricants de meubles québécois, cliquez ici.