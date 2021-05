ENTREVUE

Debbie Lynch-White anime Histoires de coming out à MOI ET CIE

On connait l’implication de Debbie Lynch-White dans la lutte contre l’homophobie. Elle pousse la démarche plus loin en nous proposant une série dont elle est l’idéatrice: Histoires de coming out, diffusée le lundi, 21h à MOI ET CIE.

Dans ce nouveau docu-réalité de 12 épisodes d’une demi-heure, Debbie va à la rencontre de gens de tous les milieux et de tous les âges pour partager non seulement le témoignage de ceux qui ont fait leur coming out, mais aussi celui de leurs proches.

Des personnalités connues telles que Pierre Lapointe, Danny Turcotte, Eve Salvail, Roxane Bruneau, Félix-Antoine Tremblay, Simon Boulerice se confient également.

Debbie sait comment les histoires des autres peuvent inspirer les jeunes. Dans sa vie et lors de ses conférences dans les écoles, elle a senti le besoin qu’ont les jeunes, mais aussi les adultes d’en parler, d’en entendre parler.