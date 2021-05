ENTREVUE - Alexandra Stréliski prépare un numéro avec David Goudreault au gala Artis.

La grande pianiste et compositrice Alexandra Stréliski va partager son univers musical unique avec celui de David Goudreault ce dimanche au gala Artis et avec l’OSM en juillet prochain. On en parle avec elle et on en profite pour apprendre à la connaître un peu plus.