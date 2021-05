FAMILLE: Une «Journée oui» avec les enfants, est-ce une bonne idée?

VIE DE FAMILLE - Marie-Josée Gauvin nous parle du concept du Yes day ou «Journée oui» et nous partage l'avis de Dr Benoît Hammarrenger, neuropsychologue, sur le sujet.

Une «Journée oui» avec les enfants, est-ce une bonne idée?

À voir aussi: Fêtes des Mères - Idées cadeaux pour tous les types de mamans

Imaginez une journée sans discorde, sans caprice, sans avoir à dire non à votre enfant. C'est ce que promet le concept de Yes Day, ou «Journée oui», une journée pendant laquelle vous allez dire oui à tout et devenir les plus chouettes des parents du monde aux yeux de vos enfants. Marie-Josée Gauvin a testé le concept et nous parle de son expérience.

Elle a également demandé l'avis du Dr Benoît Hammarrenger, neuropsychologue, qui propose de mettre quelques balises à ce concept.