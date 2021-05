SPORTS - Pierre Lavoie lance les inscriptions pour le Million de kilomètres ensemble du Grand Défi Pierre Lavoie.

Grand Défi Pierre Lavoie: Les inscriptions 2021 sont ouvertes!

Le Grand Défi Pierre Lavoie est de retour cette année et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les 18, 19 et 20 juin prochains, donnons-nous le défi de parcourir ensemble 1000000 de kilomètres (ou plus!) en pédalant, en courant, en nageant, en marchant, en grimpant, tout est possible! On peut y participer seul, en famille ou en équipe. Joignez-vous à l'équie de Salut Bonjour en vous inscrivant ici: Unmillionensemble.com.