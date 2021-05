10 pistes cyclables sur le bord de l'eau

Avec ses 12 000 kilomètres de voies cyclables, le Québec s'inscrit parmi les destinations de choix. Qu'il soit de courte ou de longue durée, votre séjour à vélo doit se faire en harmonie avec la nature. Voici 10 pistes cyclables, qui se trouvent au bord de l’eau, pour profiter pleinement de l'été.

• À lire aussi: Airbnb : 7 chalets sur le bord de l'eau à louer [fête de la Reine]

• À lire aussi: 10 endroits invraisemblables à visiter au Québec cet été

LA VAGABONDE, BASSES-LAURENTIDES

Le long de la rivière des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes, ce corridor de 40 km traverse les beaux paysages agricoles des Basses-Laurentides, entre Saint-Placide et Saint-Eustache. La piste passe au coeur du parc national d’Oka, sur 10 km, ce qui vous permettra de faire une halte à la plage en passant. Familiale, majoritairement en piste cyclable et en retrait de la route, La Vagabonde se divise facilement en petits tronçons de 8 à 20 km.

Carte et infos supplémentaires ici .

Facebook : Tourisme Basses-Laurentides

LE CORRIDOR DU LITTORAL, CAPITALE-NATIONALE

Le parcours permet de créer un pont de 50 kilomètres entre Saint-Augustin-de-Desmaures et Boischatel. Le Corridor du Littoral traverse le port de Québec, la côte de Sillery et la promenade de Samuel-De Champlain pour se terminer en beauté, aux pieds des majestueuses chutes Montmorency. Que vous soyez en vélo, en patin à roues alignées ou à pied, cette balade mérite qu'on s'y attarde.

Infos supplémentaires ici.

Facebook : Ville de Québec

LE PARCOURS DES ANSES, CHAUDIÈRE-APPALACHES

Située à Lévis, ce couloir multifonctionnel (marche, vélo, patins à roues alignées) longe le fleuve Saint-Laurent sur 13 km. On le décrit comme l’un des plus beaux parcours cyclables d’Amérique, rien de moins! Asphalté, facile d’accès et construit sur une ancienne voie ferrée, c’est un endroit idéal pour rouler tout en jetant un coup d’oeil au château Frontenac et pour pique-niquer face à l’île d’Orléans. Il est possible de rejoindre la piste en empruntant la traverse de Lévis si on veut faire un petit tour de bateau en prime.

Carte et infos supplémentaires ici .

Facebook : Chaudière-Appalaches

LE PARC NATIONAL DES ÎLES DE BOUCHERVILLE, MONTÉRÉGIE

Faire du vélo au beau milieu du fleuve? C’est possible dans le parc national des îles de Boucherville, qui dispose d’un total de 21 km de sentiers pour la randonnée pédestre et cycliste. Le réseau est plat, paisible, idéal pour les familles et bordé par différentes haltes de pique-nique. Votre balade sera ponctuée de beaux points de vue sur l’eau et sur Montréal, et vous croiserez peut-être quelques cerfs de Virginie!

Tableau des sentiers et infos supplémentaires ici .

Facebook : Parc national des Îles-de-Boucherville

LA VÉLOROUTE DES BLEUETS, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Impossible de ne pas mentionner ce classique québécois du cyclotourisme. Classée «facile», la Véloroute des Bleuets fait le tour du lac St-Jean sur 256 km, mais il n’est pas nécessaire de la faire au complet. Différents parcours sont suggérés aux débutants, dont certains qui longent directement les eaux bleues du lac Saint-Jean. C’est le cas du tronçon allant de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à Desbiens, ou du circuit Roberval-Val-Jalbert. Ils font chacun 7 km.

Carte interactive et infos supplémentaires ici .

Facebook : Véloroute des Bleuets

LA PISTE DES BERGES, MONTRÉAL

• À lire aussi: Les 10 plus beaux parcs de Montréal

Sur 21 km, ce parc linéaire permet aux cyclistes (ainsi qu’aux piétons) de découvrir certains des plus beaux paysages de l’île de Montréal. La piste des Berges, qui traverse à la fois à Verdun, Lasalle et Lachine, vous offrira des vues uniques sur le lac Saint-Louis et sur les rapides de Lachine ainsi que la possibilité de flâner dans de nombreux parcs riverains. Un must de la métropole pour les amoureux de vélo de tous les niveaux.

Infos supplémentaires ici .

Facebook : Arrondissement de Verdun

LE SENTIER DES VOYAGEURS, OUTAOUAIS

Ce tracé permet de relier le secteur d'Aylmer à celui d'Hull, à Gatineau. Cette piste cyclable de 30 kilomètres offre plusieurs points de vue sur la majestueuse rivière des Outaouais. Autrefois emprunté par les Amérindiens, le sentier des voyageurs est maintenant emprunté par des milliers de cyclistes, chaque année. C'est une belle façon d'explorer la région des Outaouais.

Infos supplémentaires ici.

Facebook : Tourisme Outaouais

LA PISTE CYCLABLE LA RIVERAINE, MONTÉRÉGIE

Après une longue journée de travail, il n'y a rien de mieux que de rouler quelques heures pour se changer les idées. Située sur la Rive-Sud de Montréal, la piste cyclable la Riveraine est accessible à plusieurs endroits. Comme elle longe le fleuve Saint-Laurent, le calme des eaux nous permet d'oublier les voitures qui sillonnent les rues avoisinantes. Un arrêt à la marina de Longueuil s'impose pour contempler le coucher du soleil.

Infos supplémentaires ici.

Facebook : Tourisme Montérégie

LE CIRCUIT TERRE ET MER, BAS-SAINT-LAURENT

• À lire aussi: Jardins de Métis : 5 nouvelles expositions à voir cet été

Ce circuit cyclable de 58 kilomètres s'inscrit parmis les plus spectaculaires de tout le Bas-Saint-Laurent. Empruntée à partir de la ville de Trois-Pistoles, cette piste cyclable propose une balade en traversier jusqu'à l'île Verte avant de revenir vers le point de départ. Légèrement valloné, ce circuit peut convenir aux cyclistes intermédiaires, qui cherchent la contemplation.

Infos supplémentaires ici.

Facebook : Tourisme Bas-Saint-Laurent

LE PARCOURS DES BALEINES, CÔTE-NORD

• À lire aussi: La première baleine noire est arrivée dans le Saint-Laurent

Le parcours des baleines, qui s'étend sur près de 300 kilomètres, propose une sortie entre Tadoussac et Baie-Comeau. Spectaculaire, cette balade à vélo est l'occasion rêvée pour observer plus d'une dizaine de mammifères marins, dont la baleine bleue. C'est entre mer et montagne que les cyclistes intermédiaires pourront s'adonner à leur activité estivale.

Infos supplémentaires ici.