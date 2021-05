ENTREVUE: Sarah-Jeanne Labrosse

ENTREVUE - Entre ses rénovations et la prochaine saison de Révolution, Sarah-Jeanne Labrosse vient nous faire ses salutations! On parle avec elle de ses projets actuels et de son implication dans la plus récente campagne de la Fondation Lise Watier.

Entrevue avec Sarah-Jeanne Labrosse

Sarah-Jeanne Labrosse sera de retour à l’animation de la 3e saison de Révolution, qui sera diffusée à TVA cet automne, en compagnie de Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et les Twins, qui retrouveront leur siège de maitre. On peut également l'entendre à la radio, elle est porte-parole de plusieurs causes et est présentement en tournages pour une nouvelle série! On prend de ses nouvelles et on lui parle de ses nombreux projets.

Sarah-Jeanne est également le visage de Lise Watier depuis plusieurs années. Durant le mois de mai 2021, la marque de cosmétiques s'est associée à Jean Coutu et Brunet afin d’appuyer la Fondation Lise Watier, qui soutient les femmes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Durant cette période, pour chaque rouge à lèvres « Rouge Gourmand » vendu dans les succursales Jean Coutu et Brunet du Québec, un don de 10 $ sera remis à la Fondation. Pour plus d’informations, visitez fondationlisewatier.com