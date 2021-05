LIVRES: Suggestions lecture pour le mois de mai, avec Chrystine Brouillet

LIVRES - Le mois de mai, celui où l’on peut enfin recommencer à lire confortablement installé sur son balcon ou dans son jardin. Chrystine Brouillet a une belle sélection d’ouvrages à nous proposer... Et parmi ceux-ci, vous trouverez assurément un livre à offrir à une maman de votre entourage pour la fête des mères, peu importe ce pourquoi elle se passionne!

Suggestions lecture pour le mois de mai, avec Chrystine Brouillet

Voici les suggestions de livres de Chrystine Brouillet pour le printemps, qui feront également d'excellentes idées cadeaux pour la fête des Mères.

À voir aussi: «On m'a volé ma famille»: un livre de Johanne Durocher

1. Fanette : la suite, première partie. Amitiés particulières

Par Suzanne Aubry, Éditions Libre Expression

Montréal, 1878 : Fanette doit renoncer au journal qu’elle a fondé, faute d’abonnés. Sa vie d’épouse et de mère est harmonieuse, mais la réapparition de son ennemi Lucien Latourelle qui cherche encore à se venger d’elle met tout en péril. Fanette n’est pas seule à devoir protéger sa famille, sa tante Madeleine, victime d’un maître chanteur, devra aussi tout faire pour aider son fils...

C’est toujours un bonheur de retrouver l’héroïne si sympathique de Suzanne Aubry! Tout en la suivant dans ses palpitantes péripéties, on traverse une page d’histoire où les femmes devaient faire preuve d’une grande détermination pour faire valoir leurs droits.

2. L'ange de Munich

De Fabiano Massimi, Albin Michel Littérature

Munich, septembre 1931. Le commissaire Sauer arrive dans un appartement où une jeune femme, Geli, a été retrouvée sans vie dans sa chambre verrouillée, une arme auprès d’elle. Tout indique un suicide. Il faut que ce soit un suicide! Car le propriétaire de l’appartement et oncle de la victime est Adolf Hitler. Si on apprend les secrets honteux qui l’unissent à sa nièce, le politicien pourrait être compromis. Et l’avenir de l’Allemagne...

Quel exploit d’avoir si judicieusement mêlé réalité historique et romance, d’avoir créé des personnages aussi crédibles que les figures réelles, d’avoir semé autant d’indices sans trahir les événements tout en démontant les horribles mécanismes de la propagande nazie! Et tout cela en nous offrant des descriptions poétiques de Munich...

Vraiment surprenant!

3. La pierre du remords

De Arnaldur Indridason, Éditions Métailié

Konrad, policier à la retraite est joint par Marta qui enquête sur le meurtre d’une femme, Valborg, chez qui on a trouvé les coordonnées de Konrad : comment la connaissait-il? Elle avait fait appel à lui pour qu’il l’aide à retrouver l’enfant qu’elle avait donné en adoption des dizaines d’années auparavant. Mais Konrad avait refusé cette requête. Et maintenant que Valborg a été assassinée, il regrette son geste. Et se met en quête de cet enfant dont il ignore tout, même le sexe. Konrad ne devine qu’une chose : qu’il est né d’un viol...

Empreint d’une mélancolie particulière, ce roman sur la honte et le désespoir nous happe dès les premières lignes et on suit le cœur serré l’ex-officier Konrad, obsédant et magnifique personnage.

4. Séquences mortelles

Par Michael Connelly, Calmann-Lévy

Journaliste travaillant pour un site Web à la défense des consommateurs, Jack McEvoy qui a enquêté sur de nombreux assassins est soupçonné du meurtre de Tina Portero avec qui il a eu une aventure d’une nuit. Même s’il est disculpé, il n’a pas l’intention de rester en dehors de cette histoire : il découvre ainsi que d’autres ont été tuées de la même manière, le cou brisé. Et que ce qui les relie concerne des séquences génétiques, leurs recherches pour retrouver un parent...

Toujours aussi efficace, Connelly nous offre un roman terrifiant par ses accents de vérité qui nous font craindre qu’il soit non seulement un excellent romancier qui décrit mieux que personne la Cité des anges, mais aussi un prophète... Palpitant!

5. Parasites, livre 1 - La Guêpe

De Marie-Eve Bourassa, Les Éditions de la Bagnole

La ville de Saint-François-de-l’Avenir est sous le choc : Antoine Rivard s’est suicidé. À l’église où se rassemblent les élèves qui allaient à la même polyvalente que l’adolescent : Greg, Zach, Kat et Billie. Celle-ci avait un lien particulier avec Antoine et tient à ce que personne ne le découvre. Mais la Guêpe rôde... Cette application étrange

semble avoir inoculé son venin chez chacun des jeunes. S’ils ne sont pas amis, ils devront néanmoins s’entendre pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Antoine. Et ce qui pourrait maintenant survenir... Quelles menaces planent sur eux?

Un rythme d’enfer pour ce roman très habile qui passionnera les adolescents qui se reconnaîtront dans ces personnages attachants, maladroits, fiers et inquiets. On attend la suite avec impatience!

6. Leonard Cohen : Sur un fil

Par Philippe Girard, Éditeur Casterman Editions

Qui ne connaît pas « Hallelujah »? Ou « Suzanne », « Take this Walz », « So long Marianne »? Mais que sait-on de Leonard Cohen hormis le fait qu’il a vécu à Montréal? Cette bande dessinée rend hommage avec finesse à la fantaisie, la poésie, la modestie de Cohen à travers les moments phares de son existence, ses doutes, ses épreuves, ses voyages et ses étonnantes rencontres avec Janis Joplin, Lou Reed, Joni Mitchell ou le sculpteur Armand Vaillancourt.

Cet ouvrage nous éclaire sur l’artiste et nous donne envie illico d’écouter et réécouter son œuvre sublime.

7. On va déguster l’Italie

Par François-Régis Gaudry, Marabout

On retournera bien un jour en Italie! En attendant ce moment d’évasion, ce livre comblera les rêves des gourmands, leur permettant de bien préparer leur futur voyage gastronomique à travers les cartes, les descriptions des spécialités régionales, les biographies des chefs tout en mettant la main à la pâte... ou aux pâtes car oui, il en existe des dizaines en Italie! Et autant de recettes pour les apprêter en plat ou en accompagnement d’un lapin aux herbes, de polpettes, de côtelettes à la milanaise qu’on dégustera avec bonheur avant de tomber en amour avec le tiramisu, le sbrisolona ou l’étonnant gâteau d’aubergines au chocolat. On terminera en sirotant une grappa ou un verre de prosecco en découvrant le rôle majeur de la gastronomie italienne à travers l’art, la littérature, le cinéma. Bon voyage!

Exclusivité web - Suggestions de livres pour enfants

Découvrez les suggestions de livres jeunesse de Chrystine Brouillet, une exclusivité web!