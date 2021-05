C'est bon à savoir: AREQ-CSQ

C'est bon à savoir en partenariat avec l'AREQ-CSQ - L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) est la plus importante association québécoise de personnes retraitées issues des services publics. Elle compte 60 000 membres venant de l’ensemble des régions du Québec.

Aujourd’hui, les membres de l’AREQ ne comptent plus leurs heures de bénévolat à travers le Québec. Ils s’investissent dans la défense de droits des personnes aînées sous tous ses aspects : culturels, sociaux, économiques et environnementaux. L’AREQ vise à jouer un rôle de leader positif pour une société plus inclusive des personnes aînées, en toute solidarité, pour que collectivement, nous puissions assurer une vie digne des aînés dans chaque étape du vieillissement.

Pour plus d'informations, visitez areq.lacsq.org.