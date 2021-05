Côtelettes de porc : nos 5 meilleures recettes

Tantôt cuites sur le BBQ, tantôt mijotées au four, les côtelettes de porc ont gagné le coeur des Québécois, qui les cuisinent de mille et une façons. Pour plus d'inspiration, voici nos 5 meilleures recettes de côtelettes de porc.

Les côtelettes de porc, on les retrouve dans plusieurs coupes, pour tous les budgets. Très tendres, les côtelettes peuvent autant être grillées sur le BBQ, au four ou sur la poêle. Leurs saveurs sont décuplées lorsqu'elles sont légèrement rosées à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Généralement, elles ne demandent que quelques minutes de cuisson.

5 RECETTES DE CÔTELETTES DE PORC

Côtelettes de porc gratinée

Cette recette gourmande nous permet de repenser la façon d'apprêter une côtelette de porc. Cuite lentement au four, la pièce de viande sera rehaussée par les saveurs de l'oignon, de la courgette et du fromage mozzarella.

La recette de côtelette de porc gratinée.

Shutterstock

Côtelettes de porc au citron et érable

Parfaitement équilibrées, les saveurs de cette recette sont rehaussées par l'ail et le thym frais. Prêtes en moins de vingt minutes, les côtelettes de porc doivent être cuites au four avec des tranches de citron, de tomates et d’oignons.

La recette de côtelettes de porc au citron et érable.

Shutterstock

Côtelettes de porc à l’ananas

La fraîcheur de l'ananas viendra équilibrer les saveurs de la côtelette de porc. Les plaisirs de cette recette estivale résident dans l'ajout de la sauce piquante, du miel et de la sauce soya.

La recette de côtelettes de porc à l’ananas.

Shutterstock

Côtelettes de porc laquées à l'érable et à l’ail

Simple comme bonjour, cette recette de côtes de porc se cuisine à partir d'ingrédients qui se trouvent déjà dans le réfrigérateur. Seulement une quinzaine de minutes sont nécessaires à la réalisation de cette recette.

La recette de côtelettes de porc laquées à l'érable et à l’ail.

Shutterstock

Côtelettes de porc et pâtes crémeuses à la sauge

Notre chef propose une recette de pâtes crémeuses, réalisée avec du vin blanc, de la crème, de la sauge et du parmesan frais. De fines lanières de côtelettes de porc viendront compléter cette recette.

La recette de côtelettes de porc et pâtes crémeuses à la sauge.