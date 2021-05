EN ROUTE VERS LE GALA ARTIS

Anouk Meunier animera les coulisses du gala ARTIS!

Pour l'édition 2021 du gala ARTIS, Anouk Meunier animera l’émission ARTIS, les coulisses, et ira à la rencontre des artistes et des nommés. En plus de présenter ses entrevues le lendemain du gala, elle profitera de l’occasion pour montrer tout ce qui entoure les nombreux préparatifs. Sabrina Cournoyer et Gino Chouinard en parlent avec elle.

Voyez l'émission ARTIS, les coulisses le lundi 10 mai à 20h, à TVA.