TENDANCES: Tout pour un look de bal ou de gala réussi, avec Emilie Fournier

TENDANCES MODE & BEAUTÉ - Emilie Fournier nous partage des idées pour un look de bal ou de tapis rouge impeccable!

Tout pour un look de bal ou de gala réussi, avec Emilie Fournier

Ce dimanche, plusieurs artistes délaisseront le « mou » pour une bonne raison: le 36e Gala ARTIS. Même chose pour les finissants, qui souligneront certainement leur graduation d’une quelconque façon. Quelles tendances seront à l’honneur?

1. S’inspirer des Oscars

Les looks au 93e gala des Oscars ont été très étudiés et on a pu remarquer quelques similitudes entre les looks et certaines tendances qui se dégageait.

• Les robes vaporeuses

Cette année, les stars ont joué avec la gravité avec des étoffes légères, fines et souvent transparentes. Comme Zendaya, Halle Berry et Reese Witherspoon. Elles ont toutes les trois succombé à une robe près du corps et vaporeuse. Amanda Seyfried et Maria Bakalova, elles, ont opté pour le tulle.

• La couleur or

D’autres ont opté pour l’or brillant. C’était le cas de Carey Mulligan, avec sa robe volumineuse Valentino Haute Couture. Le haut bandeau apportait une touche moderne à sa robe de princesse. Leslie Odom Jr. a embrassé le style de la statuette dans un costume Brioni doré.

• Un peu de volume

Regina King a lancé le cérémonie dans un style spectaculaire, en accueillant les spectateurs dans une robe Louis Vuitton ornée de cristaux Swarovski avec des manches en forme d'ailes. Est-ce qu’on verra ces tendances sur le tapis rouge du Gala Artis ce dimanche? À suivre...

2. Tendances bal des finissants 2021

Il y a les bals de finissants aussi qui approchent. L’an dernier, même si les bals ont été annulés, de nombreuses écoles ont réussi à souligner le tout autrement. Certaines avaient organisé des parades, des cérémonies virtuelles, des formules «tapis rouge».

Cette année encore, des écoles ont commencé à élaborer de nouveaux scénarios pour la tenue de bals de finissants malgré la pandémie. Même si la tenue d’une soirée traditionnelle dans une salle demeure impossible, plusieurs scénarios sont envisagés, notamment celle de faire un bal réunissant uniquement les élèves d’une même bulle-classe.

Si certains finissants ont déjà trouvé leur tenue, voici de quoi inspirer ceux qui n’ont encore rien acheté ou loué étant donné le contexte imprévisible dans lequel on baigne.

Pour les filles

Les couleurs tendances sont les couleurs pastel : rose pâle, lilas, vert menthe, crème, mais aussi plusieurs nuances de bleu dont le bleu marine. On verra peut-être aussi quelques filles s’inspirer de la 3e saison de la série « L’Académie » et opter pour le tailleur-pantalon.

Pour les garçons

Ce seront entre autres les combinaisons monochromatiques, comme on a pu le voir aux Oscars d’ailleurs avec Daniel Kaluuya, tout de noir vêtu (Bottega Veneta). Colman Domingo a fait tourner les têtes dans un costume rose vif de l'Atelier Versace.

Ce qu’on risque de voir aussi comme nouvel accessoire, c’est le masque surtout pour ceux et celles qui assisteront à un événement en présentiel plutôt que virtuel. Ils viendront même compléter la tenue en étant assortis ou accessoirisés.

3. Louer pour une soirée

Pour trouver la tenue parfaite pour son bal ou sa graduation on peut se rendre en boutique mais si on ne veut pas acheter pour un soir seulement, il existe aussi des boutiques de location qui ont des centaines de modèles très tendances et aussi parfois faits par des designers. Je pense entre autres aux boutiques montréalaises :

Loue1robe / Loue1tux: en plus d'avoir un service de styliste, il est possible de se faire maquiller et coiffer sur place. Tout au même endroit! Aussi, si après le bal on a acheté une robe qu’on sait qu’on ne portera pas de sitôt, c’est possible de leur donner et chaque fois que la robe est louée, on obtient 30 % du montant de la location.

en plus d'avoir un service de styliste, il est possible de se faire maquiller et coiffer sur place. Tout au même endroit! Aussi, si après le bal on a acheté une robe qu’on sait qu’on ne portera pas de sitôt, c’est possible de leur donner et chaque fois que la robe est louée, on obtient 30 % du montant de la location. La petite robe noire : où certaines influenceuses connues aiment aller pour leur tenue. C’est aussi un endroit où l’on peut trouver des robes entre 30$ et 200$. Il y en a pour tous les styles.

: où certaines influenceuses connues aiment aller pour leur tenue. C’est aussi un endroit où l’on peut trouver des robes entre 30$ et 200$. Il y en a pour tous les styles. La boutique Station Service : où les robes sont faites par des designers locaux.

: où les robes sont faites par des designers locaux. Classy : pour louer un tuxedo qui comprend le pantalon, la chemise, la cravate ou le nœud papillon, les boutons de manchette et les bretelles. Les accessoires optionnels comprennent les souliers, la veste et le mouchoir de poche.

: pour louer un tuxedo qui comprend le pantalon, la chemise, la cravate ou le nœud papillon, les boutons de manchette et les bretelles. Les accessoires optionnels comprennent les souliers, la veste et le mouchoir de poche. La perle en main: parfait pour la location de sacs à main et d’accessoires haut de gamme.

4. Des ongles en beauté

Un tapis rouge, un bal des finissants ou une soirée de graduation, c’est le genre d’occasion où on ne laisse rien au hasard. On peaufine souvent notre look jusqu’au bout des ongles avec un vernis agencé aux tenues. Les couleurs pastels sont toujours aussi populaires, autant du côté des robes que des vernis. Les beaux roses, le lilas, le vert menthe, le jaune...

Le vernis à ongles Expressie d'Essie est un vernis à séchage rapide qui prend environ une minute à sécher et son pinceau angulaire, ambidextre permet d’appliquer facilement le vernis n’importe quand et n’importe où. La gamme est de formule végétalienne exempte de huit ingrédients nocifs. Elle est disponible en pharmacie et contient 50 couleurs que l’on peut combiner. Pour plus d’informations sur les produits, visitez essie.ca.