C'est bon à savoir en partenariat avec Zorah biocosmétiques - Chef de file en biocosmétiques depuis 15 ans, Zorah vous offre des soins bios et ultra-performants, à base d'huile d'argan et fabriqués ici à Montréal. Pour la fête des mères, Zorah biocosmétiques lance une routine de nuit anti-âge, respectueuse de votre peau et de l’environnement. Pour plus d’informations, visitez zorah.ca.