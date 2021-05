RECETTE - Essayez cette délicieuse recette facile de haut de surlonge et beurre aux herbes, concoctée par Geneviève Everell en partenariat avec Cook it et Bœuf Québec.

Haut de surlonge et beurre aux herbes

Geneviève Everell, Miss sushi à la maison, nous propose la succulente recette Cook it et Zeste du mois: Haut de surlonge et beurre au herbes, en partenariat avec Bœuf Québec, à commander avant le 11 mai. Découvrez la recette complète ici.