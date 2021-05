Fête des Mères : 3 bouteilles pour faire plaisir à notre maman

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 4 délicieux rosés

1- Une bulle exquise élaboré à North Hatley

Vin Mousseux 2019

L'Effervescent - Domaine Bergeville

Cantons-de-l'Est - Québec - Canada

Code : 13374562

Prix : 27,85 $

Disponibilités : 475 bouteilles en ligne et 365 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des canapés, du tartare de poisson, du ceviche de pétoncle...

Le domaine viticole estrien Bergeville se spéciale dans l'élaboration de vin mousseux. En moins de 10 ans, l'exploitation qui œuvre en culture biologique est devenue une véritable référence au Québec, en ce qui à trait aux vins effervescents. Leurs produits allient droiture, nervosité, mordant et tension. J'adore leurs blancs et leurs rosés non tranquilles! Faites plaisir à maman en lui offrant ce flacon issu du pittoresque et historique village de North Hatley dans les enivrants Cantons de l'Est. Une bouteille à boire au courant des 3 à 4 années à venir.

2- Un blanc qui sera en parfaite harmonie avec le homard ou un plateau de sushis

Rueda 2019

Cuvée Alegre - Campo Elíseo - François Lurton

Castille-et-León - Espagne

Code : 14425405

Prix : 23 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un homard et son beurre citronné ou un assortiment de sushis.

Ce 100 % verdejo ibérique est un véritable régal, une solide réussite! Le nez est charmant au plus haut point, la bouche est propre, droite, nette et un généreux volume est présent. C'est persistant, hyper désaltérant et oh combien plaisant! On aime et on y revient rapidement pour un 2e verre! Il est très bon dès maintenant, mais il pourra tenir aisément au moins 2-3 ans en cave.

3- Un délicieux rouge pour lui faire effectuer une magnifique balade en plein cœur de l'Italie

Chianti Classico Riserva 2017

Rocca delle Macìe - Zingarelli

Toscane - Italie

Code : 10324543

Prix : 25 $

Disponibilités : 160 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,9 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : la lasagne de maman, des poivrons farcis, des tortellinis farcis de ris de veau, un carpaccio de bœuf....

Cette fiole italienne est à classer dans les meilleurs choix de vin rouge à 25 $ disponible sur notre marché. Amateurs de jolis Chianti, à vos marques, prêts, dégustez! Le dosage «bois-fruit» est impeccable, les notes de fût de chêne sont très bien intégrées au vin et le tout est vachement bien équilibré. Il ne renie aucunement ses origines, car ça sent et ça goûte le «beau jus» toscan de cette appellation mondialement réputée, Chianti. Gâtez-vous, gâtez-la! Les plus patients oseront le laisser allonger dans leur réserve encore 6 à 7 bonnes années.