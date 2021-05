Poireaux vinaigrette et homard de la Gaspésie, garniture de câpres, cornichons, œufs cuits durs, noix de cajou et tagètes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Tacos de dindon en feuilles de Boston

Portions : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients

4 petits poireaux

1 homard de 1 1⁄4 livre

Garniture :

2 c. à soupe (30 ml) de câpres

2 c. à soupe (30 m) de cornichons au vinaigre extra fin en tranches

2 c. à soupe (30 ml) de persil haché

3 œufs cuits durs concassés

1⁄2 tasse de noix de cajou salé

1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive

Vinaigrette :

1⁄2 tasse (125 ml) d’huile végétale

3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre de cidre

1 jaune d’œuf

1 c. à soupe (15 ml) de moutarde de Dijon

1⁄2 tasse de fleurs de tagètes

Préparation

Étape 1 : Préchauffer le four à 350 F (180 C).

Étape 2 : Dans un bol, mélanger les noix de cajou et l’huile d’olive et enfourner sur une plaque pour 7 à 10 minutes pour les rôtir. Retirer, éponger sur papier absorbant et réserver.

Étape 3 : Tailler le vert de poireaux et réserver pour une utilisation future. Bien laver le blanc et les cuire dans l’eau bouillante très salée 10 à 12 minutes. Les retirer aussitôt et les disposer dans l’eau glacée pour arrêter la cuisson. Les tailler ensuite en demi et bien les éponger sur un papier absorbant. Réserver au frigo.

Étape 4 : Toujours dans la même eau bouillante, y faire cuire le homard 10 minutes (mâle) ou 12 minutes (femelle). Retirer et laisser égoutter 2 à 3 minutes avant de le décortiquer. Couper ensuite en morceaux pour le service.

Étape 5 : Par la suite, pour la vinaigrette, fouetter vigoureusement l’œuf et la moutarde dans un bol et couler l’huile en filet pour créer une émulsion en fouettant constamment. Ajouter ensuite le vinaigre et assaisonner de sel et poivre. Réserver.

Étape 6 : Pour le montage, dans une grande assiette, étaler les blancs de poireaux au fond. Garnir avec les œufs, le persil, les câpres et les cornichons. Couler ensuite la vinaigrette et ajouter les tranches d’homard. Décorer avec les tagètes et les noix de cajou rôtis. Servir aussitôt.