Suggestions de lecture du 9 mai 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

À voir aussi : Suggestions de lecture du 11 avril 2021

1- Des nouvelles de maman

Collectif

Guy Saint-Jean Éditeur

Un livre doux doux doux pour célébrer les mamans. Des histoires réelles et d’autres fictives écrites par douze auteures québécoises de la maison d’édition Guy Saint-Jean, qui fête ses 40 ans. Un bel hommage à toutes ces femmes qui inspirent, aiment et élèvent des enfants. Les profits de la vente de ce livre seront versés à la Fondation maman Dion.





2- Le murmure des hakapiks : la troisième enquête de Joaquin Moralès

Roxanne Bouchard

Libre Expression

Cette troisième enquête nous transporte à Cap-aux-Meules, aux Îles de la Madeleine, alors que l’agente Simone Lord s’apprête à embarquer sur un chalutier en partance pour la chasse aux phoques. De son côté, l’enquêteur Moralès prévoit un voyage de ski qui sera rapidement perturbé par un dossier urgent. Un peu plus lent que les deux premiers, mais non moins captivant, ce livre de Roxane Bouchard vous portera à travers vents froids et marées glacées grâce à son rythme poétique et ses intrigues surprenantes.



3- Shangaï 2040

Jean-Louis Roy

Libre Expression

Et si une femme était à la tête de la République populaire de Chine? Si c’était elle, l’avenir de son pays? Dans cette histoire aussi poétique que potentiellement historique, Jean-Louis Roy nous invite à visiter l’ascension fulgurante qui mènera Wei Shu, à Shangaï, en 2040.

4- Une nuit d’amour à Iqaluit

Felicia Mihali

Hashtag

Suite du roman inspiré de faits réels «La bien-aimée de Kandahar», qui se lit comme un charme même si vous n’avez pas lu le premier. Irina accepte un poste d’enseignante à Iqaluit, endroit si mystérieux pour nombre d’entre nous. Le pays des aurores boréales ne tarde pas à la surprendre, que ce soit par sa rencontre avec le policier Liam O’Connor ou le passé qui ressurgit. Personne n’est à l’abri de la nuit polaire...



5- La soupe aux allumettes

Patrice Michaud & Guillaume Perreault

Fonfon

Lolo a une imagination débordante. Jeune garçon empathique qui rêve de sauver le monde, accompagnez-le dans cette aventure colorée ou il n’y a pas de limites à ce que l’imagination de l’enfant peut créer. Parce que c’est si important de les encourager à rêver.



6- Je déménage : album d’activités et de souvenirs pour apprivoiser le changement

Jennifer Tremblay & Yves Dumont

Petit homme

Quelle belle idée que de remplir ce cahier d’activités pour expliquer aux enfants le processus du déménagement, tout en les invitant à s’exprimer et à mettre des mots sur leurs émotions. Un livre qui permet d’accumuler et de conserver de précieux souvenirs, tout en aidant l’enfant à apprivoiser le changement.