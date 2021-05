Comment choisir le sérum parfait pour votre peau?

En collaboration avec

Ultime allié de votre trousse beauté, le sérum est le produit par excellence pour bien préparer votre peau avant l’application de vos crèmes de jour et de nuit. Il agit à titre de complément à vos soins de beauté afin de renforcer et booster leur efficacité, soit en rendant votre peau plus douce, ferme ou éclatante.

Dans cette catégorie de produits de beauté, les choix sont multiples, alors par où commencer en sachant que les sérums ont des propriétés et des bienfaits différents en termes d’efficacité et de qualité?

Au premier abord, il est tout naturel de se tourner vers des entreprises locales qui sont maîtres dans l’art d’élaborer des sérums qui surpassent les attentes, telles que Watier.

Pour vous guider dans vos recherches, voici ce que vous devez garder en tête lorsque vous sélectionnerez le sérum idéal pour votre peau.

Ciblez d’abord vos besoins

Andrea Piacquadio, Pexels

Votre peau est unique et ne nécessite pas les mêmes soins que celle de votre mère ou de votre soeur.

Que ce soit pour rééquilibrer votre flore cutanée, s’attaquer aux rides grâce à une formule anti-âge ou revigorer les cellules de l’épiderme pour rendre votre peau moins terne et abimée, il est essentiel de choisir un sérum adapté à vos besoins personnels. À chaque type de peau, son sérum!

Recherchez l’efficacité avant tout

Pour dénicher un sérum qui vous apportera des résultats rapides, il vaut mieux se tourner vers des entreprises canadiennes d’expérience dont le savoir-faire et l'efficacité sont reconnus. Pour vous introduire à l’univers des sérums tout en douceur, choisissez un produit de la gamme Sublimessence Sérums de Watier qui a fait ses preuves depuis longtemps.

Si vous êtes à la recherche d’un effet lifting cosmétique instantané, essayez leur nouveau produit Sublimessence Sérum Lift Haute Fermeté qui rendra votre peau automatiquement plus lisse et rebondie. Ce sérum promet également de rehausser vos pommettes, d’atténuer les rides et de sculpter le contour de votre visage, peu importe votre type de peau!

Misez sur des ingrédients de qualité

Sora Shimazaki, Pexels

Bien entendu, le sérum idéal pour vous doit aussi être composé d’ingrédients de qualité. Une bonne façon de s’en assurer est de rechercher les produits qui limitent les composants d’origine chimique, comme le rétinol, un ingrédient surutilisé dans l’univers des soins de la peau.

Pour ajouter un côté organique à votre routine beauté, cherchez des produits créés à 100 % d’actifs cosmétiques d’origine naturelle, puisqu’ils sont habituellement plus doux pour la peau. Et qui dit formule composée d’ingrédients naturels ne veut surtout pas dire inefficacité. Bien au contraire!

Ajouter un sérum de qualité à vos soins quotidiens devrait être une nécessité. Ces produits ont un fort pouvoir actif et peuvent réellement cibler des problèmes cutanés afin de les réduire, ou même de les faire disparaître. De plus, leur texture permet une absorption rapide, de sorte qu’elle ne laisse pas de sensation désagréable.

Pour un sérum performant qui se démarque par des ingrédients naturels d’origine canadienne, la gamme Sublimessence Sérums de Watier est tout indiquée. Découvrez leurs produits en visitant le lisewatier.com.