ENTREVUE - Patrick Groulx nous parle de ses nombreux projets!

Des nouvelles de Patrick Groulx

L’humoriste Patrick Groulx ne manque pas de projets. Après avoir lancé un album de musique à l’automne, il recommence ces temps-ci à présenter son spectacle Groulx et s’offre même une petite incursion dans le monde brassicole en commercialisant la bière Jobs de bras. On en parle avec lui et on prend de ses nouvelles au passage dans cette entrevue.