TOP : 10 meilleures crémeries au Québec

Après 6 mois d'abstinence, il est encore plus facile d'apprécier une bonne crème glacée, surtout lorsqu'elle est savourée lors d'une chaude journée d'été. Que vous soyez du genre à aimer votre cornet de crème glacée trempé, chocolaté ou marbré, vous y trouverez de quoi vous sucrer le bec. Voici 10 crémeries, qui ont acquis une solide réputation au Québec!

Avez-vous déjà essayé l'une de ces 10 crémières?

10 MEILLEURES CRÉMERIES AU QUÉBEC

CHEZ CHANTAL, LA MALBAIE

Situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, le bar laitier Chez Chantal offre une déclinaise de plaisirs glacés. Ce coquet restaurant, au décor vintage, propose plusieurs choix de trempage ainsi que des sundaes, milkskakes, flotteurs et blizzards.

Adresse : 95 Rue du Quai, La Malbaie, QC G5A 2Y1

Site web : www.restochezchantal.com

CHOCOLATERIE DE L'ÎLE D'ORLÉANS

Tout au bout de l'île d'Orléans se trouve une chocolaterie artisanale. Cet établissement est particulièrement achalandé durant la saison estivale. On s'y rend, entre autres, pour admirer la ville de Québec avec une crème glacée molle aux fraises de la main droite.

Adresse : 8330 Chemin Royal, Sainte-Pétronille, QC G0A 4C0

Site web : www.chocolaterieorleans.com

CASSIS GELATO ET SORBET MAISON, GATINEAU

Parmi les plaisirs coupables du Vieux-Aylmer, on y trouve très certainement Cassis Gelato et Sobert. Cet établissement se dinstingue par ses douceurs glacés, confectionnées à partir de produits laitiers et de fruits frais. Les gelatos et les sorbets sont faits maison.

Adresse : 68 Rue Principale, Gatineau, QC J9H 3M6

Site web : page Facebook

Facebook : Cassis - Gelato et Sorbet Maison

LAITERIE DE COATICOOK, COATICOOK

Fondée en 1940, cette entreprise de Coaticook fait la fierté de la région. La laiterie s'est démarquée, avec les années, par la qualité de ses produits. À la caravane de la laiterie, vous trouverez presque toutes les saveurs de crèmes glacées que vous pouvez imaginer!

Adresse : 1000 Rue Child, Coaticook, QC J1A 2S5

Site web : www.laiteriedecoaticook.com

Facebook : Laiterie De Coaticook Ltee

LES GIVRÉS, MONTRÉAL

Avec trois adresses distinctes dans la métropole, cette crémerie est l'endroit de prédiction pour se rafraîchir à Montréal. Les Givrés sont reconnus pour leurs produits glacés, offerts douze mois par année. Tous les produits, en passant par les cornets, sont faits à la main, sur place.

Adresses : Hochelaga, Vieux-Rosemont, Villeray

Site web : www.lesgivres.ca

Facebook : Les givrés

CRÉMERIE PINEAULT, LAVAL

Unique en son genre, la crémerie Pineault offre la possibilité à ses clients d'insérer, dans la crème glacée molle, des fruits ou des friandises. Ce n'est pas tout : il est possible de torsader plusieurs saveurs de crème glacée dans un même dessert glacé!

Adresse : 3307 Boul Saint-Martin Est, Laval, QC H7E 4T6

Site web : page Facebook

KIOSQUE CHOCO-LATTÉ, THETFORD MINES

Ce bar laitier, très apprécié dans la région, propose des cornets de crème glacée aux saveurs différentes. Chaque semaine, une surprise vous attend. Oserez-vous essayer une crème glacée à la pomme verte, aux pistaches ou à la framboise bleue?

Adresse : 4 Rue Bennett E, Thetford Mines, Quebec G6G 2R5

Site web : page Facebook

TUTTO GELATO, QUÉBEC

Situé en plein coeur du Vieux-Québec, sur la rue Saint-Jean, Tutto Gelato propose de faire voyager vos papilles gustatives en Italie. Au moment d'y mettre les pieds, vous aurez beaucoup de difficulté à arrêter votre choix sur l'une des 37 variétés de gelatos.

Adresse : 716 Rue Saint-Jean, Québec, QC G1R 1P9

Site web : www.tuttogelato.ca

Facebook : Tutto Gelato

O'GELATO & CACAO, LA BAIE

En mettant le pied dans cette majestueuse maison ancestrale, vous serez charmés par les odeurs chocolatées. Confectionnées sur place chaque matin, les 24 variétés de gelatos font le plaisir des petits et des grands.

Adresse : 992 Rue Victoria, La Baie, QC G7B 3N1

Site web : www.ogelato.com

Facebook : O' Gelato & Cacao

AUX GLACES DE L'ANDE, GASPÉSIE

Avec non pas une, mais bien deux adresses, le bar laitier aux Glaces de l'ande s'assure que tout le monde peut se rafraîchir. Cet établissement offre un menu varié, composé de glaces, sorbets, suprêmes barachois, forillons en chocolat, bonaventures sur gaufre, laits fouettés, yogourts glacés et barbotines.