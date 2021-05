SI ON S'AIMAIT: Comment notre enfance peut-elle influencer nos relations à l'âge adulte?

SI ON S'AIMAIT - La sexologue Louise Sigouin de l'émission Si on s'aimait répond à nos questions sur les relations amoureuses.

Comment notre enfance peut-elle influencer nos relations à l'âge adulte?

Nos relations avec nos frères et sœurs peuvent-elles avoir un impact nos relations amoureuses plus tard? Comment la construction de notre estime et la façon dont nous apprenons à gérer des conflits à l'enfance nous influencent-elles à l'âge adulte? Louise Sigouin, sexologue qu'on peut voir à Si on s'aimait, répond à nos questions en faisant des paralèles avec les participants de l'émission.

