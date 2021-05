19 chiens rescapés du Liban viennent d'arriver à Montréal

Mardi, une vingtaine de chiens, en provenance du Liban, est arrivé par avion à l'aéroport Pierre-Élliott-Trudeau afin d'être adopté par des familles aimantes.

Des deux côtés de la planète, des bénévoles de l'organisme Rescue Dogs Lebanon-Canada s'affairent à sauver des chiens ou des chats maltraités, négligés ou errants. Selon l'organisme, la situation des animaux au Liban s'est détériorée depuis l'explosion au port de Beyrouth, à l'été 2020.

Rescue DOGS from Lebanon-CANADA

Les familles canadiennes, qui ont accepté d'adopter un animal, ont toutes reçu une petite formation pour que l'intégration se passe le plus naturellement possible. Le calme et la patience sont, de toute évidence, les prérequis pour devenir une famille d'accueil.

Avant d'arriver au Canada, les animaux sont pris en charge par des sauveteurs au Liban. Les chiens et les chats de huit mois et plus sont vermifugés, vaccinés, castrés ou stérilisés.

L'organisme avait minutieusement préparé l'arrivée de ces 19 chiens. Elle n'en est pas à sa première mission. Depuis sa fondation, en 2017, elle a réussi à rapatrier 350 animaux au Canada afin de leur donner une deuxième vie. vie.