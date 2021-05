ENTREVUE: Marina Orsini anime le nouveau balado «Des histoires qui résonnent» pour parler des proches aidants

ENTREVUE - Marina Orsini anime Des histoires qui résonnent un nouveau balado lançé par l'Appui pour parler des proches aidants.

Lancé par l’Appui pour les proches aidants, le balado Des histoires qui résonnent vise à faire connaître et reconnaître la proche aidance. Marina Orsini, ayant été elle-même proche aidante pour sa mère durant 4 ans et demi, reçoit des personnes proches aidantes, avec notamment des célébrités québécoises telles que Véronique Cloutier, Chloé Sainte-Marie et Anaïs Favron, qui ont elles aussi un vécu lié à la proche aidance. Des professionnels de la santé et des experts du terrain apporteront leur éclairage.

On parle de ce projet avec Marina et on prend de ses nouvelles au passage.