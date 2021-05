DIVERTISSEMENT - Le recrutement est ouvert pour la nouvelle émission Le meilleur pâtissier du Québec!

Le meilleur pâtissier du Québec: Une nouvelle compétition culinaire avec Marie-Eve Janvier et Joël Legendre

Québecor Contenu est fière d’annoncer qu’elle vient d’acquérir le format de The Great British Bake Off. Le meilleur pâtissier du Québec, adaptation québécoise de l’émission britannique à succès, sera produite par Trinome & filles, réalisée par Frederic Gieling et animée par un duo des plus charismatiques, Marie-Eve Janvier et Joël Legendre. Véritable succès mondial, cette compétition culinaire est présente dans 37 pays à travers le monde, en plus d'avoir été couronnée de très nombreux prix.

Le meilleur pâtissier du Québec verra dix pâtissiers amateurs s’affronter dans des défis culinaires de haute voltige. Chaque semaine, chacun d’eux devra exécuter trois défis sucrés, multipliant les prouesses gastronomiques et esthétiques dignes des plus grands pâtissiers. Ils présenteront ensuite leurs œuvres à deux juges, maîtres du genre, qui, en plus de conseiller les participants, détermineront qui reste et qui quitte la compétition.

Candidats recherchés

L’équipe de production est actuellement à la recherche de pâtissiers amateurs participants, vivement passionnés, aussi talentueux qu’attachants, venant des quatre coins de la province. Dix candidats, âgés de seize ans et plus, qui sauront réaliser des desserts dignes de professionnels et qui seront prêts à tout pour décrocher le titre convoité de «Meilleur pâtissier du Québec»!

Soumettez votre candidature dès maintenant sur lemeilleurpatissier.ca.