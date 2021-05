MIEUX-ÊTRE: La philosophie Ikigai, le secret pour une longue vie heureuse?

MIEUX-ÊTRE - Geneviève Guérard nous parle de la philosophie japonaise Ikigai, le secret japonais du bonheur et d’une longue vie.

La philosophie Ikigai, le secret pour une longue vie heureuse?

Geneviève Guérard nous parle de la philosophie Ikigai. C'est un mot japonais, qui signifie « vivre » et « valoir » et peut être traduit librement par « une raison d’être », « donner un sens à la vie », avoir un but et se sentir utile!

Elle nous emmène à Okinawa, une île située au sud du Japon et qu’on a même rebaptisée « île de la longévité » parce qu'elle affiche la meilleure espérance de vie de la planèt : 83,9 ans en moyenne. À Okinawa, on compte même 42 centenaires pour 100 000 habitants et l'île fait partie de ce que l’on appelle les « Zones bleues » de la Terre, cinq zones où les habitants, pour des raisons alimentaires, sociales et génétiques, comptent plus de centenaires parmi les leurs que n’importe où ailleurs.

Geneviève nous partage donc quelques trucs pour adopter la philosophie Ikigai et possiblement vivre plus longtemps, mais surtout, plus heureux!