15 idées pour aménager l'extérieur de votre maison

Dès l’arrivée des beaux jours, la terrasse et la cour deviennent des lieux de vie à part entière. Voici des suggestions pour personnaliser ces espaces de façon à les rendre invitants et confortables.

1. Créer un rideau végétal

Gap Interiors

Du lierre planté dans des jardinières s’accroche à la rampe du balcon, adoucissant l’aspect froid du métal et créant l’impression que le jardin et la maison se prolongent l’un dans l’autre. Le mobilier blanc, toujours de bon ton, laisse la vedette à la végétation qui ressort avec éclat.

2. Installer une douce pelouse

Gap Interiors

Vedette de cet aménagement contemporain, la pelouse artificielle offre une surface nette d’un beau vert soutenu, sans exiger d’entretien particulier. La zone gazonnée est bordée de grandes pierres grises qui confèrent un aspect soigné à l’ensemble.

3. Créer une paroi d'intimité

Gap Interiors

Dans une grande cour, les espaces de vie peuvent parfois sembler perdus ou se trouver trop exposés aux regards. Le mur écran représente une solution efficace et esthétique. Dans ce vaste aménagement avec piscine, on a installé une paroi en lattes de bois qui délimite le coin salon tout en l’isolant des voisins.

4. Installer une jolie banquette

Gap Interiors

Lorsque l’architecture s’y prête, il est intéressant d’inclure une banquette sur mesure dans notre décor extérieur. Ce n’est pas très compliqué à construire, et on peut ensuite s’amuser avec les motifs, les couleurs et les textures des coussins pour égayer le tout. Sur cette terrasse, la banquette peinte en noire s’harmonise élégamment avec le revêtement de la maison.

5. Créer un jardin mural

Gap Interiors

Avec sa forme asymétrique originale, cette jardinière murale est sans conteste le point focal de l’aménagement. Voilà une façon intéressante d’habiller un mur en créant un tableau devant lequel on aura envie de s’attarder. D’ailleurs, il y a actuellement un grand engouement pour les plantes, que l’on aime installer tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

6. Aménager une halte romantique

Donna Griffith

Il suffit d’une longue et jolie nappe pour transformer n’importe quelle table en un espace invitant où partager un repas dehors. Dans ce petit jardin de ville, on a posé le mobilier sur le sol composé d’un lit de cailloux et de quelques dalles rectangulaires. Ce revêtement facile à installer convient bien aux zones trop ombragées pour y planter du gazon.

7. Oser l'art urbain

Gap Interiors

Ce salon d’été est tout simplement irrésistible! Pour créer cette ambiance conviviale, on a misé sur un mobilier robuste, multiplié les coussins colorés et introduit des œuvres d’art résistantes aux intempéries, une tendance émergente en aménagement paysager.

8. Cultiver un écran de verdure

Gap Interiors

Un mur végétal transforme tout balcon ordinaire en lieu extraordinaire. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas difficile à entretenir si on respecte bien le calendrier d’arrosage. Idéal pour les immeubles en copropriété, ce type d’installation aide à dissimuler les parois en béton et atténue les bruits du voisinage.

9. Poser un joli treillis

Virtually here studios

Dans les cours urbaines, on opte bien souvent pour des pavés ou de l’asphalte, mais cela contribue à la formation d’îlots de chaleur. Les dalles alvéolées constituent une option plus écologique qui présente aussi l’avantage de faciliter le drainage de l’eau. On peut y faire pousser du gazon ou encore du thym ou de trèfle. Esthétiquement, c’est superbe: on dirait presque un tapis!

10. Décorer d'un chic motif

West of Main

Le revêtement de sol extérieur participe au confort, mais aussi à la beauté de notre lieu de vie estival. Une fois qu’on s’est assuré que le produit choisi est durable et adapté à notre climat, on n’hésite pas à faire preuve d’originalité. On peut opter pour une pose en damier, en alternant des dalles grises et blanches ou, dans une version en caillebotis, en changeant simplement l’orientation des carreaux. Intérêt visuel assuré!

11. Aménager le dedans dehors

Living4Media

Posé à l’abri de la pluie, sous la toiture, ce lit de jour invite à faire la sieste, d’autant qu’on a installé un rideau moustiquaire en mousseline. Certains meubles d’intérieur peuvent aisément être sortis dehors pour l’été. Cela vaut aussi pour les plantes et les petits accessoires décoratifs.

12. Profiter d'un bain de soleil

Gap Interiors

Des chaises longues en rotin synthétique accolées forment un spacieux «canapé» à partager en famille! Pour créer le parfait coin détente, on y ajoute des éléments de confort comme des coussins, un parasol sur pied et une table d’appoint.

13. Oser une vague de bleu

Living4Media

Pour aménager un environnement d’une grande cohérence, on choisit une seule couleur, qu’on joue en camaïeu. Les teintes froides, comme le bleu ou le vert, donneront l’impression d’un espace plus vaste qu’il ne l’est en réalité. Sur ce petit balcon, on a peaufiné la composition en posant un tapis qui recouvre entièrement le sol: l’effet cocon ainsi créé accentue le sentiment de bien-être.

14. Avoir l'esprit brocante

Living4Media

Donner de la couleur et du style à sa terrasse n’est pas nécessairement synonyme de grosses dépenses. On peut simplement visiter les ventes-débarras et les brocantes pour y dénicher des pièces aux lignes sympathiques qu’on rafraîchira d’une couche de peinture, au besoin, en misant sur des couleurs pastel qui donneront à l’espace une ambiance décontractée. Autre idée à retenir: à la brunante, les guirlandes lumineuses rendront l’atmosphère encore plus magique, surtout si on a la bonne idée de les installer à travers les feuillages.

15. Cultiver un parfum de fraîcheur

Living4Media

Tendance forte en 2021: faire pousser des fines herbes dans l’aire de vie plutôt que dans le potager au fond de la cour. En plus d’embaumer la terrasse, elles sont toujours à portée de main. Ici, basilic, romarin et compagnie s’épanouissent dans des seaux en métal galvanisé fixés à un panneau en bois. Belle idée!