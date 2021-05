5 couleurs de peinture pour illuminer votre maison cet été

Les journées allongent et la température grimpe de jour en jour. C’est signe que l’été arrive rapidement.

Si vous aimez changer votre décoration et suivre les tendances de saison en saison, l’une des bonnes façons de se mettre rapidement dans une ambiance estivale est une couche de peinture sur les murs!

Voici donc cinq couleurs tendance qui illumineront vos pièces pour l’été 2021 selon l’experte en couleurs Momtaz Begum-Hossain :

1. Le jaune

Il n’est pas surprenant de voir le jaune dans cette liste puisqu’il s’agit de l’une des deux couleurs Pantone de 2021. Le jaune est visuellement stimulant et ses tons plus vifs ont un effet énergisant. La teinte parfaite pour illuminer une pièce cet été en est une qui rappelle les jonquilles! Le jaune est également la couleur idéale pour promouvoir la positivité dans votre maison. Après un deuxième hiver difficile, on se gâte avec cette couleur.

2. Le vert

Le vert est encore une fois cette année très tendance en décoration, non seulement pour les accessoires mais également pour recouvrir les murs d’une pièce. La couleur rappelle la nature et c’est l’une des raisons principales pour lesquelles on aime autant le vert dans une maison. C’est un excellent choix pour peinture le salon, mais également une chambre à coucher. Agencez cette couleur avec des meubles et accessoires dans les teintes de beiges et terracotta pour un équilibre parfait! N’ayez pas peur non plus de superposer différentes teintes de verts, du plus pâle au plus foncé.

3. Le blanc

Alex Lukey

«Lorsque la lumière du soleil pénètre à travers vos fenêtres, la blancheur des murs s’intensifie, vous faisant vous sentir plein d’énergie et heureux pour la journée à venir» explique Momtaz. Si vous préférez donc opter pour de la couleur au niveau de vos meubles et votre déco, n’hésitez pas à peinture l’ensemble de votre pièce en blanc pour un effet réussi!

4. Le violet

HGTV

La couleur violet offre une ambiance naturellement apaisante et confère sophistication et classe à une pièce. C’est la couleur de la royauté après tout! C’est une belle couleur pour plonger votre maison dans l’été car elle suggère la joie et le bonheur. Pour un look des plus somptueux, on agence le violet avec des accents de bleu sarcelle, d’or et de marron.

5. La couleur mandarine

Les tons chauds d’orange et de terracotta sont des couleurs attrayantes pour l’intérieur d’une maison en raison de leur énergie et de leur gaité. L’une des meilleures teintes d’orangé pour l’été 2021 est la mandarine pour sa brillance et son audace. L’experte en couleurs, Momtaz Begum-Hossain suggère un mélange rafraichissant d’orange, de bleu et de blanc si vous vous sentez un peu déprimé. La combinaison de ces couleurs est parfaite pour contrer la paresse et l’impatience.

Source: Essential Living