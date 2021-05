TENDANCE: Les shorts et pantalons incontournables de l'été

TENDANCES MODE & BEAUTÉ - Mitsou nous présente les tendances shorts et pantalons de la saison estivale 2021.

Les shorts et pantalons incontournables de l'été

Le «skinny», pantalon serré que l’on porte depuis des années, est officiellement out. Le pantalon à jambes amples rend toutes les autres tendances KO cette saison! Comme plusieurs, Mitsou a été déstabilisée par cette tendance, elle qui portait presque exclusivement des pantalons et jeans «skinny». Elle nous propose donc différentes façons d'adopter la mode «pantalons amples» de différentes façons et nous présente également les plus grandes tendances shorts de l'été 2021.

Le pantalon jambe ample

Cette saison, c'est vraiment le pantalon jambe ample qui est à l’honneur. À ne pas confondre avec la patte éléphant qui elle, s’élargit à partir du genou. La jambe large est large... Partout! La silhouette créée par le pantalon de l’heure est décontractée, mais soignée et cool.

Comment le porter?

Portez vos pantalons amples avec un t-shirt ajusté, une chemise blanche ouverte et des espadrilles pour un look relaxe/urbain.

On peut l'agencer avec un t-shirt cour, un t-shirt avec un petit noeud ou un « French Tuck » (rentré à l’intérieur, juste devant).

On peut aussi opter pour un haut chic, comme un veston avec de jolis boutons ou une chemise très féminine. Ce sont les accessoires qui vont faire toute la différence!

Si vous voulez vous sentir comme vos ados, osez le volume de la tête aux pieds comme, Billie Eillish, avec des chaussures ou des semelles à talons plateforme (ça allonge la silhouette en plus).

Et si vous ne vous sentez pas encore prête à adopter la jambe large?

Commencez par une transition en optant pour des jeans à jambes droites, qui vous donneront un peu d’ampleur.

Pour se donner un petit coup de pouce, on peut rouler le bas du pantalon pour voir la cheville. Le plus large est le rebord, le plus chic ça sera. (Si on roule le bas, on ne porte pas de ceinture., comme à l’époque grunge.)

De l’amplitude au masculin aussi

Pour les gars aussi, c'est fini le petit habit serré, vous allez pouvoir respirer!

L’important, c’est de trouver ce qui vous va, évidemment. Vous n’avez peut-être jamais quitté vos pantalons larges parce que ça vous va bien. Vous allez peut-être garder vos ensemble serrés parce que c’est plus flatteur. Rien ne va nous enlever le plaisir de vous habiller selon votre type de corps, mais rien n’empêche de s’inspirer non plus!

Les shorts incontournables

Le short est partout, même pour les looks plus corporatifs, et autant pour les hommes que pour les femmes.

On peut y aller avec de la couleur, comme le tangerine, parfait pour les journées chaudes.

N’oubliez pas votre petit bermuda blanc, qui s’agence avec tout.

On peut jouer avec le short dans différentes matières aussi :

Le coton ouaté , qu’on peut porter avec un veston ou en total look molleton le weekend. Même pour les hommes, le short coton ouaté, ou en n’importe quelle matière qui fait décontracté, est à oser.

, qu’on peut porter avec un veston ou en total look molleton le weekend. Même pour les hommes, le short coton ouaté, ou en n’importe quelle matière qui fait décontracté, est à oser. Le tricot: un indispensable cet été, comme quoi le confort restera le mot d’ordre. Aussi belles portées à l’intérieur qu’à l’extérieur, elles seront ultra populaires.

Ces dernières années, le cuissard est devenu très populaire du côté des filles, mais cet été, c’est dans la garde-robe masculine qu’il fait son apparition.

Il se porte avec ou sans bas, avec un veston ou un lainage.