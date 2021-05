Les meilleurs endroits pour observer les baleines au Québec

Parmi les treize espèces de baleines qui fréquentent nos eaux, seulement deux d'entre elles restent toute l'année. C'est au printemps qu'elles reviennent nous visiter, par l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Tout l'été, il est possible de les observer dans les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie.

Dès le mois de mai, les baleines arrivent chez nous, notamment grâce aux courants sous-marins. Ces majestueux mammifères marins viennent embellir notre paysage jusqu'au mois d'octobre. Si les chances d'apercevoir les baleines sont plus grandes à la fin de l'été, la patience reste l'atout le plus important à avoir.

OÙ OBSERVER LES BALEINES AU QUÉBEC?

Côte-Nord

La Côte-Nord est l'un des meilleurs endroits au monde pour faire l'observation de baleines. Ce n'est pas un hasard si la route qui longe le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Tadoussac, est appelée la Route des baleines. Si les baleines sont si nombreuses dans cette région, c'est notamment en raison des courants sous-marins qui concentrent les poissons à cet endroits.

Bas-Saint-Laurent

Avec près de 200 kilomètres de littoral, le Bas-Saint-Laurent offre de multiples occasions d'observer les mammifères marins. Que ce soit à bord du traversier, lors d'une expédition en mer ou en escapade sur une île de la région, il est possible de contempler le spectacle grandiose que nous offrent les baleines.

Gaspésie

Généreuse, la Gaspésie a beaucoup à offrir à ses résidents et à ses visiteurs. Parmi les activités à faire dans cette sublime région du Québec, l'observation de baleines est l'une des plus populaires. Nombreuses sont les expéditions nautiques qui offrent un point de vue exceptionnel sur la faune marine.

MEILLEURS POINTS DE VUE POUR OBSERVER LES BALEINE?

1. Pointe de l'Islet, Côte-Nord

Accessible par un petit sentier, la pointe de L'Islet permet d'observer les mammifères marins depuis le rivage. Une fosse marine remonte abruptement près de Tadoussac, ce qui permet de créer un bassin riche en poissons... les proies favorites des baleines!

Informations supplémentaires : Pointe de l'Islet

2. Baie-Sainte-Catherine

Juste avant d'atteindre la Côte-Nord, à l'extrémité est de Charlevoix, on peut observer les baleines dans leur habit naturel. La Baie-Sainte-Catherine, située à l’embouchure de la rivière Saguenay, offre un point de vue éblouissant du rivage.

Informations supplémentaires : Baie Sainte-Catherine

3. Baie de tadoussac, Côte-Nord

C'est à bord d'un kayak de mer, dans l'une des plus belles baies du monde, qu'il est possible d'observer plus d'une dizaine d'espèces de baleines. Il est également possible de faire l'observation de la rive, en longeant le fjord grâce au sentier pédestre.

Informations supplémentaires : Baie de Tadoussac

4. Cap-de-Bon-Désir, Côte-Nord

Le site d'observation du Cap-de-Bon-Désir est reconnu pour offrir une vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent. Du rivage, il est possible d'y voir des baleines, mais aussi des phoques et des oiseaux marins.

Informations supplémentaires : Cap-de-Bon-Désir

5. La pointe ouest de l’île Verte, Bas-Saint-Laurent

En se rendant à l'île verte, les chances de voir des mammifères marins sont grandes, particulièrement si vous vous trouvez à l'est de l'île. Il est possible de faire l'observation de petits rorquals et, parfois, de rorquals communs.

Information supplémentaire : Île Verte

Mathieu Dupuis Photographer

6. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, Bas-Saint-Laurent

Grâce aux expéditions offertes dans ce secteur du Bas-Saint-Laurent, il est possible de partir à la rencontre des baleines, mais aussi des bélugas, des phoques communs et des oiseaux marins.

Informations supplémentaires : Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Marc Loiselle

7. Parc national Forillon, Gaspésie

De la rive, l'un des meilleurs endroits pour observer les baleines en Gaspésie est au Parc nation Forillon. Les plus futés se rendront dans les secteurs de Cap-Gaspé, Cap-Bon-Ami, Cap-des-Rosiers et dans la baie de Gaspé pour multiplier les chances d'en voir.

Informations supplémentaires : Parc national Forillon