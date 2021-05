4 vins, 4 couleurs

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc autrichien parfumé et aguicheur à souhait

Burgenlandwhite 2020

Meinklang

Burgenland - Autriche

Code : 13631119

Prix : 18,65 $

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Disponibilités : 165 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un poke bowl ou un gros assortiment de sushis bien frais.

Cet original et pour le moins éclectique blanc autrichien est fait par le domaine Meinklang. Aucun produit de cette propriété d'Europe de l'Est ne m'a laissé sur ma soif à ce jour. C'est bien expressif au nez, exotique, sans sucre, bio et vachement bon pour moins de 19-20$. À boire dès ce week-end ou lors des 12 à 18 prochains mois.

2- Un rosé chilien aussi charmant que glissant

Cherub Rosé 2020

Montes

Vallée de Colchagua - Chili

Code : 14676191

Prix : 14,95 $

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un sandwich BLT, une salade de légumes croquants, une soupe froide aux tomates...

On a goûté ce rosé sud-américain pour la première fois en début de semaine et on peut affirmer qu'il tire fort bien son épingle du jeu pour un produit ne coûtant même pas 15 $. Il est fait de syrah et de grenache par un producteur chilien que j'affectionne particulièrement, Montes. Il mettra assurément du soleil dans vos 5 à 7 sur la terrasse avec les belles journées ensoleillées à venir. Ne conservez pas la bouteille plus de 6 ou 12 mois pour éviter les déceptions.

3- Un déstabilisant, mais oh combien plaisant, vin orange de la Géorgie

Perle du Caucase 2019

Mtsvane Qvevri - Giuaani

Géorgie

Code : 14514598

Prix : 19,90 $

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Disponibilités : 135 succursales en province

Servir entre 12 et 14 degrés Celsius

À déguster avec : des mets indiens ou thaïlandais.

Vous avez fait vos premiers pas vers les fameux vins de macération (vin orange) et vous avez succombé à leur profil aromatique et gustatif pour le moins différent? Celui que je salue ici est tout à fait réussi et les amoureux de ce type de vin trouveront assurément chaussure à leur «nez»! Notes de marmelade, de peau d'orange confite, d'épices... Déroûtant, mais fort agréable. Il n'y aura aucun problème à consommer la bouteille sur une période de 7 à 10 jours une fois qu'elle sera ouverte. Elle tiendra également sans trop de soucis 3 bonnes années en cave.

4- Un très réussi Barbaresco du splendide millésime 2016 à seulement 27 $

Barbaresco 2016

Tenuta Arbeta - Alma Wines

Piémont - Italie

Code : 13909774

Prix : 27 $

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Disponibilités : 110 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster avec : des pâtes ou un risotto aux champignons sauvages mouillé de quelques gouttes d'huile de truffe.

Vous avez bien lu, un Barbaresco à... 27 $!!! Je dois vous avouer que Mathieu et moi, nous avons eu un léger préjugé avant de le déguster, mais celui-ci s'est bien vite dissipé une fois le produit goûté! Un 100 % nebbiolo au bouquet de cuir, de tabac à pipe, de feuilles mortes et de boite à cigares qui ne fait aucunement honte aux rouges de cette grande appellation piémontaise, Barbaresco. Offrez-lui de l'aération en carafe pour lui laisser la chance de bien s'exprimer. Il a 5 ans d'âge et il tiendra encore facilement un autre 5, voire 6, ans à l'horizontal dans votre réserve.