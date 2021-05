Cari de poulet à l’indienne sur nouilles croustillantes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

Ingrédients

450 g de hauts de cuisse de poulet dégraissés

1⁄4 tasse (60 ml) d’huile végétale

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

2 c. à soupe (30 ml) de gingembre haché

1 poivron rouge

1 courgette verte

2 tomates (mondées et épépinées)

1 c. à soupe (15 ml) de pâte de cari rouge

1 c. à thé (5 ml) de cari de Madras moulu

1 c. à thé (5 ml) de cumin moulu

1⁄2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue

1 c. à thé (5ml) de sucre de canne

250 ml (1 tasse) de lait de coco

2 c. à soupe (30 ml) de yaourt grec avec ou sans gras

1⁄2 tasse (125 ml) de coriandre en feuilles

300 g de nouilles asiatiques cuites à l’eau et égouttées

Préparation

Étape 1 : Préchauffer un wok à feu élevé.

Étape 2 : Dans le wok, chauffer 2 c. à soupe d’huile et y faire saisir les hauts de cuisse de poulet. Cuire de 2 à 3 minutes et assaisonner de sel et poivre puis les retirer sur un papier absorbant. Par la suite, ajouter au wok un autre filet d’huile et y faire saisir les légumes taillés en cubes de 2 à 3 cm pour 2 minutes puis retirer avec le poulet.

Étape 3 : Dans le wok, ajouter la pâte de cari, le gingembre, l’ail, le cari, la cannelle, le cumin et le sucre de canne. Cuire 1 minute en brassant à l’aide d’une cuillère de bois puis ajouter le lait de coco et laisser cuire 2 à 3 minutes. Y ajouter ensuite le poulet et les légumes, puis laisser cuire 3 à 4 minutes. Assaisonner au gout et réserver au chaud pour le montage.

Étape 4 : Pour les nouilles croustillantes, dans le même wok préalablement rincé et chauffé, ajouter un filet d’huile végétale et y faire frire les nouilles préalablement cuites selon les instructions de l’emballage. Les faire frire 2 minutes pour qu’elles deviennent croustillantes en partie.

Étape 5 : Servir ensuite les nouilles dans un grand bol et y ajouter le cari sur le dessus. Garnir de feuilles de coriandre fraîche et servir aussitôt!